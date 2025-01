Mbangula apre, Weah chiude: la Juve batte il Milan e sale al quarto posto

Primo ko in rossonero per Conceicao. All’Allianz Stadium si decide tutto nel secondo tempo, col figlio d’arte che non fa rimpiangere Yildiz mettendo i tre punti in cassaforte

La Juve torna a vincere dopo un mese battendo il Milan per 2-0 nello scontro diretto per la Champions andato in scena all’Allianz Stadium e valevole per la 21esima giornata di Serie A. Prima sconfitta in rossonero per Sergio Conceicao.

Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con le due squadre che si sono risposte colpo su colpo sbagliando tanto in fase di conclusione, la Juventus impatta alla grande la ripresa dominandola quasi per intero a dispetto di un Milan che si abbassa troppo, che anzi sparisce proprio dal campo porgendo l’altra guancia. E in meno di cinque minuti gli uomini di Motta aprono e chiudono il match allungando a 21 la striscia di risultati utili consecutivi.

La Juve domina il secondo tempo e vince 2-0: Milan sparito dal campo

La sblocca Mbangula, con deviazione decisiva di Emerson Royal che rende la conclusione del belga pressoché imparabile per Maignan. Il quale non può nulla nemmeno poco dopo, sulla conclusione ravvicinata di un Weah scatenato e sfuggito a Tomori. Lo statunitense è riuscito a non far rimpiangere Yildiz, uscito all’intervallo per un problema agli adduttori.

La reazione del Milan è modesta, e comunque arriva solo nei minuti conclusivi, quando è ormai troppo tardi. Adesso per Leao e compagni la rincorsa Champions si fa più dura, mentre per la Juve è la seconda prestazione convincente dopo quella con l’Atalanta. A Bergamo mancò ancora la vittoria, arrivata oggi e totalmente meritata. Si intravede un po’ di luce all’orizzonte.

Juventus-Milan 2-0: tabellino e classifica di Serie A aggiornata

MARCATORI: 59′ Mbangula, 63′ Weah

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 47; Inter** 44, Atalanta 43, Juventus 37, Lazio 36; Bologna 33; Fiorentina** 32; Milan** 31; Roma* 27; Udinese 26; Genoa* 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza* 13.

*una partita in più

**una partita in meno

PROGRAMMA 21ESIMA GIORNATA

Roma-Genoa 3-1 (giocata ieri)

Bologna-Monza 3-1

Juventus-Milan 2-0

Atalanta-Napoli ore 20.45

Fiorentina-Torino domani ore 12.30

Cagliari-Lecce domani ore 15

Parma-Venezia domani ore 15

Verona-Lazio domani ore 18

Inter-Empoli domani ore 20.45

Como-Udinese lunedì ore 20.45