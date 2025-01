Gasp spaventa Conte, ma la decide Lukaku: sfida Scudetto al Napoli

Il Napoli espugna il Gewiss Stadium di Bergamo: non bastano le reti di Retegui e Lookman, decide Lukaku

Primo tempo scoppiettante, con la partenza a razzo dell’Atalanta, super aggressiva. Retegui lavora un pallone in area in mezzo a tante maglie bianche, poi scaraventa in rete un sinistro sotto la traversa. Imparabile per Meret.

La reazione è decisa. Politano raccoglie un cross di Neres e in una frazione di secondo calcia dritto e sicuro verso lo specchio della porta, pareggiando il punteggio verso la mezz’ora. McTominay, poi, al 40′ realizza il gol del sorpasso su assist di Anguissa.

Napoli lucido, la zuccata di Lukaku cancella l’Atalanta

Come nella prima parte del primo tempo, l’Atalanta entra in campo nella seconda frazione con la voglia di rimontare il punteggio. Aggressiva e determinata. Tant’è che Lookman punisce l’errore di Di Lorenzo e realizza il 2-2.

E’ un buon momento per i bergamaschi. Il Napoli si arrocca. Conte inserisce anche Spinazzola per Neres. Ma nel momento più complicato, Anguissa vola sulla sinistra e crossa per Lukaku, che vince il duello su Scalvini. La zuccata di testa del belga vale i tre punti: è 2-3. Conte festeggia con il pubblico e con i suoi ragazzi. Questa vittoria lancia il Napoli in testa alla classifica, in attesa dell’Inter.

Atalanta-Napoli : tabellino e classifica di Serie aggiornata

MARCATORI: 16′ Retegui, 27′ Politano, 40′ McTominay, 56′ Lookman

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 50; Inter** 44, Atalanta* 43, Juventus* 37; Lazio 36, Bologna 33; Fiorentina** 32; Milan 31; Roma* 27; Udinese 26; Genoa* 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza* 13.

*una partita in più

**una partita in meno

PROGRAMMA 21ESIMA GIORNATA

Roma-Genoa 3-1 (giocata ieri)

Bologna-Monza 3-1

Juventus-Milan 2-0

Atalanta-Napoli 2-3

Fiorentina-Torino domani ore 12.30

Cagliari-Lecce domani ore 15

Parma-Venezia domani ore 15

Verona-Lazio domani ore 18

Inter-Empoli domani ore 20.45

Como-Udinese lunedì ore 20.45