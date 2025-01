Un fedelissimo da Allegri? La nuova panchina riscrive il finale

Dopo l’accordo verbale raggiunto tra le parti, il tecnico livornese è pronto a dettare la linea sui colpi in entrata

Dopo gli spifferi che hanno accompagnato le settimane immediatamente successive al suo esonero dalla Juventus, il futuro di Massimiliano Allegri sta vivendo ore di nevralgica importanza. Con la pista Roma non approfondita, per il tecnico livornese sono ritornate a suonare in maniera importante le sirene dall’Arabia. Il che potrebbe innescare un effetto domino di nevralgica importanza.

Tra i club che hanno bussato alla porta dell’ex allenatore della ‘Vecchia Signora’, è stato l’Al-Ahli a mettere la freccia, trovando una bozza d’intesa con il tecnico livornese, atteso in Arabia per suggellare la definitiva fumata bianca. La scelta del club saudita di puntare momentaneamente su Cioffi per il prosieguo della stagione rappresenta infatti una sorta di apripista in vista del nuovo, importante ribaltone in panchina. Dopo essere finito in tempi e in modi diversi sui taccuini di diversi club sauditi (Al Shabab su tutti), per Allegri si stanno per aprire le porte della squadra in cui milita attualmente Kessié. E chissà che con Allegri il gruppo di calciatori che attualmente milita in Serie A non possa ulteriormente rimpolparsi con innesti mirati.

Allegri all’Al Ahli e la possibile suggestione Danilo: ecco il maxi intreccio

Con la trattativa con l’Al Ahli entrata ormai definitivamente nel vivo, ipotizzare la lista dei desideri dell’ex allenatore della Juventus non appare un’operazione fantasiosa. Tanto più in questo momento, nel quale si stanno ponendo basi importanti per quanto riguarda le mosse in vista della prossima stagione.

E così, al netto della particolare situazione che sta vivendo in queste ultime settimane, un nome come Danilo non può essere escluso a prescindere. Fedelissimo di Allegri, l’attuale capitano della Juventus sta trattando con il club bianconero la risoluzione del contratto. Nonostante le offerte ricevute da Santos e Flamengo, il Napoli conta di capitalizzare il vantaggio accumulato nei giorni scorsi, accontentando una richiesta esplicita di Antonio Conte. Nel medio-lungo periodo, però, non è escluso che l’Al Ahli possa provare a portare Danilo in Arabia, facendo leva proprio sul rapporto che lega il brasiliano ad Allegri, del cui scacchiere tattico è stato un vero e proprio alfiere. Uno scenario tutt’altro che inverosimile, che potrebbe arricchire di nuovi capitoli una telenovela che, in un modo o nell’altro, è destinata a chiudersi in tempi relativamente brevi. Almeno per il momento.