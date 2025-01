L’ex El Shaarawy decide l’anticipo del venerdì: Ranieri sorride

Il numero 92 è decisivo nella sfida tra Roma e Genoa giocata all’Olimpico vinta 3-1 dai padroni di casa

Un primo tempo complicato e un match che si sblocca grazie alla super prova di Stephan El Shaarawy. Il numero 92 giallorosso è decisivo nel 3-1 finale con cui la Roma supera il Genoa, anticipo del venerdì della 21esima giornata di Serie A.

Una bella vittoria per la formazione allenata da Claudio Ranieri, che conquista tre punti preziosi per risalire la classifica e superare momentaneamente l’Udinese. I giallorossi avevano sfiorato il gol con Dybala che aveva centrato la traversa su punizione e poi aperto le danze con Dovbyk: l’ucraino sfrutta un erroraccio di De Winter che non riesce a liberare un cross di testa. Sulla palla si avventa Pellegrini: Leali respinge, ma per l’ucraino è facilissimo spingere in rete il pallone del vantaggio. Il Genoa però non molla e trova il pareggio da calcio d’angolo. Il corner dalla destra trova Masini che al volo di destro anticipa Pellegrini e fredda Svilar per un bellissimo primo gol in Serie A.

Nella ripresa la musica cambia. Decisivo l’ingresso di El Shaarawy per l’infortunato Pellegrini. L’ex della gara fa il diavolo a quattro sulla corsia mancina ed è lui con un precisissimo destro a giro sul palo lontano a freddare Leali. Il portiere rossoblù è poi impreciso in occasione della terza rete. Sulla conclusione da distanza ravvicinata di Dybala, Leali si ritrova il pallone tra i piedi e nel tentativo di respingerlo infila la palla nella propria porta.

Roma-Genoa 3-1: cronaca e tabellino

Con questi tre punti conquistati, la Roma supera momentaneamente l’Udinese e si porta al nono posto in classifica. Per Patrick Vieira è la seconda sconfitta alla guida del Genoa dopo il ko interno contro il Napoli. La media punti del tecnico francese però è certamente molto positiva, così come la situazione in classifica, con tante avversarie alle spalle.

Roma-Genoa 3-1

Marcatori: Dovbyk (R) 25′, Masini (G) 33′, El Shaarawy (R) 60′, aut. Leali (R) 73′.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 47; Inter* 44, Atalanta 43, Lazio 36, Juventus 34; Fiorentina* 32; Milan* 31; Bologna* 30; Roma** 27; Udinese 26; Genoa** 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza 13.

*una partita in meno

**una partita in più