Thiago Motta non si nasconde: “La classifica non ci soddisfa. Koopmeiners? Fortunati ad averlo”

L’allenatore della Juventus, squalificato contro l’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match del ‘Gewiss Stadium’

Ennesimo pareggio stagionale per la Juventus, stavolta con tanti rimpianti dopo la prova positiva al ‘Gewiss Stadium’ contro l’Atalanta.

Thiago Motta, che ha visto la gara dalla tribuna per squalifica, analizza la gara dei suoi in conferenza stampa: “Sono soddisfatto ancora una volta della prestazione, mentre non siamo contenti contenti del risultato perché entriamo in campo sempre per vincere. Non è un momento facile per i ragazzi, ma questa sera la prestazione fisica e mentale mi è piaciuta. La classifica non ci soddisfa, però anche stasera devo riconoscere lo sforzo e l’impegno che i ragazzi hanno messo in campo. Adesso dobbiamo recuperare bene, sabato ci attende una grande squadra come il Milan che è abituata a giocare questo genere di partite. Dobbiamo cercare di competere al massimo come abbiamo sempre fatto”.

Thiagio Motta prosegue parlando dei singoli e sull’importanza di McKennie nella sua Juventus: “Weston ha fatto una grandissima partita, ma non solo lui risponde. l’allenatore bianconero alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Tutti hanno dato il loro supporto, sia chi ha giocato dall’inizio sia chi è subentrato. È più importante la qualità che la quantità”. Prezioso anche il lavoro in avanti di Nico Gonzalez: “Ha più esperienza rispetto ad altri ragazzi. Puntiamo molto su di lui in campo e fuori, ha un grande impatto con la squadra e un atteggiamento sempre positivo verso i compagni”.

Infine sui fischi a Koopmeiners, beccato per tutta la partita dal suo ex pubblico: “L’ho visto molto, ma molto bene. Lo dico umilmente: non riesco a capire i fischi per un giocatore così, ha fatto tre anni eccezionali all’Atalanta. Ha fatto una scelta che va accettata sportivamente, è andato via come una persona seria. Adesso è con noi e siamo fortunati ad averlo alla Juve”.

Atalanta-Juventus, Gasperini sull’ex Koopmeiners: “Rimane un giocatore forte”

In casa Juve è intervenuto in conferenza stampa anche Nico Gonzalez: “Non siamo in crisi, questa è la strada giusta. Abbiamo lottato e combattuto, speriamo da qui a fine campionato di ottenere i risultati che meritiamo – ha esordito l’argentino – In campo sono un po’ pazzo (ride, ndr). Mi piace urlare e caricare i compagni, sempre in modo positivo”.

Poi alla domanda di Calciomercato.it sul prossimo impegno e cosa serve per svoltare definitivamente dopo l’ennesimo pari: “Abbiamo affrontato dieci giorni fa il Milan, sarà una partita dura e sappiamo come come giocano. Se giochiamo così possiamo fare bene: magari da fuori si vedono tanti pareggi che non vanno bene, per ripeto che la strada è quella giusta e il punto di questa sera conta“.

Dall’altra parte della barricata Gian Piero Gasperini si accontenta del pareggio, anche se dopo l’1-1 di Retegui l’Atalanta ha sfiorato anche il sorpasso ai danni della Juventus: “Globalmente abbiamo fatto meglio del nostro avversario. Abbiamo avuto delle occasioni clamorose, anche se alla fine il risultato poteva andare da una parte o dall’altra. Scalvini? Ha solo una contusione, mentre c’è grande rammarico per Kossounou che starà fuori per tanto tempo”.

Anche Gasperini, come il collega Motta, chiude soffermandosi sull’atteso ex Koopmeiners: “Non credo di dover aggiungere altro a questa storia. Per me rimane sempre un giocatore forte, poi nella Juve non lo so… Io lo vedo sempre come un calciatore importante“.