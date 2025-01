Juventus, Alberto Costa è UFFICIALE: cifre confermate

Affare ormai ufficiale per il club bianconero che ha annunciato l’acquisto del difensore portoghese classe 2003

Primo colpo in entrata in questo mercato di gennaio firmato da Cristiano Giuntoli per la Juventus. Il club bianconero ha infatti ufficializzato l’arrivo di Alberto Costa.

Il terzino destro portoghese arriva a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes, club lusitano in cui il classe 2003 è praticamente cresciuto. Affare da oltre 13 milioni di euro (potrebbero arrivare anche oltre i 15 in caso di bonus) per regalare a Thiago Motta il primo rinforzo di questa sessione di mercato.

Questo il comunicato ufficiale:

“Juventus Fc comunica di aver raggiunto un accordo con la società sportiva Vitoria Sc per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Oliveira Baio a fronte di un corrispettivo di 12,5 milioni pagabili in quattro esercizi oltre ad oneri accessori pari a 1,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore ai 2,5 milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

La Juventus annuncia l’arrivo di Alberto Costa, giovane difensore portoghese classe 2003, pronto a portare grinta e qualità nel reparto arretrato bianconero. Il calciatore si lega alla Juventus fino al 30 giugno 2029”.