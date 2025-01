Deferimento e penalizzazioni, accuse UFFICIALI: classifica stravolta

La Federcalcio presenta le accuse che possono costare caro ai club coinvolti: c’è il rischio di vedere il campionato condizionato

Il momento del deferimento è arrivato e la Federazione è pronta a muovere le sue accuse. La classifica rischia di essere profondamente rivisitata, come già accaduto negli anni scorsi, e il campionato condizionato.

C’è attesa per quel che sarà la decisione della Football Association, la Federcalcio inglese, chiamata a decidere sul rispetto o meno delle regole del PSR, il Fair play Finanziario in vigore in Premier League. Il limite oltre il quale si verrebbe puniti sono i 105 milioni di sterline di disavanzo in un triennio: quello sul quale arriverà la decisione oggi è relativo agli anni che vanno dal 2021 al 2024.

In particolare, la FA oggi renderà pubbliche le accuse nei confronti delle squadre che hanno violato i limiti di spesa per gli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Alcune società, quelle che hanno registrato perdite nelle prime due stagioni, hanno dovuto presentare i conti relativi all’anno finanziario chiuso a giugno 2024 entro l’ultimo giorno dello scorso anno ed ora arriverà il verdetto.

Premier League, rischio penalizzazioni: la mossa della FA

I club che, secondo la FA, hanno violato il PSR riceveranno oggi la notizia delle accuse e avranno 15 giorni di tempo per presentare la propria difesa.

A quel punto entrerà in scena una commissione indipendente che porterà avanti il procedimento entro 12 settimane. Dopo il primo verdetto, ci sarà la possibilità di ricorrere in appello: in ogni caso tutto dovrebbe concludersi entro il 24 maggio, data nella quale si chiuderà il campionato inglese. Ricordiamo come lo scorso anno Everton e Nottingham Forest furono penalizzati, rispettivamente di due e quattro punti, per violazioni relative all’anno 2022/2023. I toffees, inoltre, hanno subito altri sei punti di penalizzazione per infrazioni relative all’anno 2021/2022.

Ora si attende l’avvio dei nuovi procedimenti e quindi di conoscere il nome delle squadre che potrebbero rischiare una stangata a stagione in corso. In ogni caso, per la Premier League quella di martedì sarà una giornata decisiva per capire se la giustizia sportiva metterà la sua mano