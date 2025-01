DIRETTA Serie A, Venezia-Inter | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Secondo appuntamento domenicale, valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, tra il Venezia e l’Inter

L’Inter campione d’Italia in carica torna in campo, in un match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, e fa visita al Venezia.

I padroni di casa, guidati in panchina da Eusebio Di Francesco, arrivano a questo appuntamento da penultimi in classifica, davanti solo al fanalino di coda Monza di Salvatore Bocchetti, e dopo il pareggio interno ottenuto contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, diretta concorrente nella corsa per la salvezza. Tre pareggi, una vittoria e una sconfitta, contro il Napoli di Antonio Conte, il ruolino di marcia dei lagunari nelle ultime cinque partite disputate. Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi si presentano a questa sfida dopo la cocente sconfitta subita nella finale per la conquista della Supercoppa Italiana contro i cugini del Milan del nuovo allenatore Sergio Conceicao: da 2-0 a 2-3 con gol decisivo di Tammy Abraham in pieno recupero. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Pier Luigi Penzo’ di Venezia.

FORMAZIONI UFFICIALI VENEZIA-INTER

VENEZIA (3-5-1-1): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.

CLASSIFICA SERIE A:

ARBITRO: Marco Piccinini (Sezione Forlì)

PROSSIMI IMPEGNI

Inter-Bologna, 15 gennaio ore 20.45

Parma-Venezia, 19 gennaio ore 15