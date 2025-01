DIRETTA Serie A, Napoli-Verona | Le formazioni ufficiali – LIVE

Si chiude la domenica della ventesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Napoli e il Verona

La ventesima giornata del campionato di Serie A chiuderà i battenti domani sera col ‘monday night’ tra Monza e Fiorentina, mentre la domenica si chiude con la sfida che vede di fronte il Napoli e il Verona.

I padroni di casa, guidati in panchina dall’allenatore Antonio Conte, arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria, quarta consecutiva, ottenuta su un campo ostico come quello della Fiorentina di Raffaele Palladino con un risultato che non lascia spazio a discussioni: 3-0 il risultato finale, in gol i tre nuovi acquisti estivi Neres, Lukaku e McTominay. Non sarà della partita, invece, Khvicha Kvaratskhelia, al centro delle voci di mercato che lo accostano con forza al Paris Saint-Germain: il georgiano potrebbe, così, lasciare la Campania dopo due anni e mezzo. Di contro, i gialloblu di Paolo Zanetti si presentano a questa sfida dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro l’Udinese di Kosta Runjaic, secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria contro il Bologna di Vincenzo Italiano lontano dalle mura amiche. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-VERONA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Spinazzola; McTominay, Lobotka, Zambo Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Faraoni, Duda, Belahyane, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr. All.: Zanetti.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 44; Inter ** 43, Atalanta* 42; Lazio 36; Juventus* 33; Fiorentina ** 32; Bologna 29**; Milan ** 28; Udinese 26; Roma 24, Genoa 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como *, Parma e Verona* 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza* 10.

Una partita in meno *

Due partite in meno **

ARBITRO: Luca Zufferli (Sezione Udine)

PROSSIMI IMPEGNI

Atalanta-Napoli, 18 gennaio ore 20.45

Verona-Lazio, 19 gennaio ore 18