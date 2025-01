Un’assenza dopo l’altra, UFFICIALE: salta Milan-Cagliari

I rossoneri torneranno in campo stasera contro la squadra di Nicola per dare seguito alla vittoria della Supercoppa, ma c’è un forfait a sorpresa

Il Milan questa sera è atteso all’esame Cagliari. Un match sulla carta molto abbordabile contro una squadra che naviga nei bassifondi della classifica, ma che è sempre molto insidiosa. E soprattutto i rossoneri dovranno capire di che pasta sono davvero fatti e costruire una nuova stagione. Perché la settimana in Arabia Saudita è stata magica, è arrivato un trofeo assolutamente inaspettato ma ora si fa ‘sul serio’. La necessità assoluta è rimontare in campionato e tornare tra le prime quattro, davanti la Lazio sta rallentando così come Fiorentina e Juventus. Per questo fare punti in Serie A, a partire da stasera col Cagliari altrettanto affamato, diventa imprescindibile.

Intanto dall’Aia è arrivata una comunicazione importante e a sorpresa, visto che cambia il direttore di gara. Ad arbitrare il match di San Siro infatti non sarà più Matteo Marchetti, ma Francesco Fourneau. Nella nuova squadra annunciata, inoltre, si nota un’altra differenza ovvero il IV Uomo: al posto di Perenzone ci sarà Rutella. Non sono noti i motivi di questo avvicendamento a poche ore dal match. Ecco il comunicato dell’Aia: “Si comunica che Matteo Marchetti, designato come Arbitro nella gara Milan-Cagliari in programma oggi, sabato 11 gennaio, e valida per la 20a giornata del Campionato di Serie A 2024-25, sarà sostituito da Francesco Fourneau”. A completare la designazioni Alassio e Cipressa guardalinee, Di Paolo al Var e Camplone sarà l’AVar.

Milan-Cagliari, esordio in campionato per Conceicao

Il nuovo Milan di Conceicao giocherà la sua prima partita in campionato, con un bisogno assoluto di punti per la rimonta Champions League. Il tecnico portoghese non avrà a disposizione cinque calciatori: Florenzi, Okafor (diretto al Lipsia) e Chukwueze oltre a Emerson Royal squalificato. Out pure Loftus-Cheek che non è al top come sottolineato ieri da Conceicao in conferenza.

Nel frattempo la società è al lavoro sul mercato per regalare qualche rinforzo al mister, soprattutto a centrocampo dove mancano delle caratteristiche simili a Fofana, praticamente insostituibile. E ovviamente un attaccante, con Rashford che resta tra i sogni.