PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-CAGLIARI 1-1: Abraham e Calabria così perdono il Diavolo, muro Caprile

I voti e il tabellino del match di Serie A, valevole per la ventesima giornata. Ecco i migliori e i peggiori della partita del match di San Siro

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 5,5

Calabria 5 – Dal 62′ Jimenez 5,5

Tomori 5,5

Thiaw 6

Theo Hernández 6

Musah 6 – Dal 62′ Abraham 5

Fofana 5

Pulisic 6

Reijnders 5,5

Leão 5,5 – Dall’87’ Omoregbe s.v.

Morata 6,5

All. Conceicao 5,5

CAGLIARI

Caprile 7,5

Zappa 6

Palomino 5 – Dal 77′ Wieteska s.v.

Luperto 6

Obert 6

Zortea 7

Adopo 6

Makombou 6 – Dall’80’ Marin s.v.

Felici 7 – Dall’80’ Augello s.v.

Viola 5,5 – Dal 64′ Deiola 6

Piccoli 6

All. Nicola 6

Fourneau 6

Top e Flop del Milan a San Siro

TOP Morata 6,5 – Ritrova il gol dopo oltre un mese, ma non basta per festeggiare la vittoria. Corre tanto e si sacrifica: come sempre fa più il mediano che l’attaccante.

FLOP Calabria e Abraham 5 – Inizia col piglio giusto, molto propositivo in avanti, anche se con la solita poca qualità. Da metà primo tempo in poi, però, va costantemente in difficoltà con Felici, che fa letteralmente quello che vuole. Conceicao così lo sostituisce affidandosi a Jimenez. Difficile, in questa maniera, prendersi il post oggi di Emerson Royal. La prestazione negati di Calabria è una sentenza anche per il suo rinnovo. Discorso simile per Abraham, che sbaglia due gol facile. Il riscatto così si allontana.

TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 1-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernández; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Jiménez, Pavlović, Terracciano; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Omoregbe. All.: Conceição.

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makombou, Felici; Viola; Piccoli. A disp.: Iliev, Sherri; Augello, Azzi, Wieteska; Deiola, Gaetano, Marin, Prati; Lapadula, Pavoletti. All.: Nicola.

GOL: 51′ Morata (M), 55′ Zortea (C)

AMMONITI: 40′ Felici (C), 81′ Jimenez (M), 91′ Piccoli (C)

ESPULSI:

Arbitro: Fourneau di Roma 1.

SPETTATORI: 69.263