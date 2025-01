Milan di ripresa: Morata segna, Maignan sbaglia

Ecco cosa è successo all’inizio della seconda frazione di gioco. Il Diavolo la sblocca, poi arriva gol del pareggi Cagliari

Inizio di ripresa infuocato a San Siro, con il Milan che trova subito il gol con Alvaro Morata. Un gol prezioso, che mancava allo spagnolo da oltre un mese.

L’ultima rete dell’ex Atletico Madrid risaliva, infatti, al 6 dicembre, contro l‘Atalanta. Si è così interrotta l’astinenza del numero 7 del Diavolo, ma gioia è durata davvero pochi minuti. Dopo il gol di Morata, al 51esimo, ecco il pareggio dei sardi al 55esimo: Fofana lascia andare Felici, per non farsi ammonire (è in diffida), che trova Zortea, che con un tiro non proprio irresistibile batte un colpevole Mike Maignan. Il portiere, autore di un grande intervento nel corso del primo tempo proprio sul terzino mancino del Cagliari, non trattiene il pallone calciato molto centralmente.

Milan, Conceicao si affida alle due punte

Come era successo contro Inter e Juventus, le partite del Milan si accendono nella ripresa. Il Milan ha trovato il vantaggio con Alvaro Morata, ma è stato tradito da Mike Maignan.

Sergio Conceicao ha così deciso di giocarsela con le due punte, mandando in campo anche Tammy Abraham, l’uomo del derby. Stavolta però l’inglese è il calciatore che delude di più. Sbaglia due gol praticamente fatti e il Milan del portoghese non va oltre il pareggio contro il Cagliari.