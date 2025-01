Conceicao: “Cagliari sempre per terra. Serve essere egoisti”. Leao: “Ecco cosa è mancato”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine della sfida di San Siro, valevole per la ventesima giornata di Serie A

Il Milan di Sergio Conceicao non va oltre il pareggio contro il Cagliari e non sfrutta i pareggi di Lazio e Juventus. Il Diavolo spreca tanto, facendo arrabbiare il popolo rossonero. La Supercoppa Italiana è già un lontano ricordo.

Conceicao non può certo essere contento in conferenza stampa: “Io devo scegliere gli uomini che penso possano essere adatti al mio gioco, ma tutti devono salire di livello fisico, tecnico. Non posso dire che c’erano ragazzi che non volevano vincere. Loro hanno voglia, ma i tempi sono questi. Non è una scusa, dobbiamo fare molto di più. Il Milan senza un bomber? Mi piacciono i calciatori che sono altruisti, ma ci sono momenti in cui bisogna essere egoisti. Delle volte si cerca la giocata complicata, ma il calcio è semplice. Ci sono parecchie cose da migliorare”.

Il tecnico portoghese punta il dito contro i sardi: “Stasera abbiamo 24-25 tiri in porta. Potevamo uscire con una vittoria, ma io non sarei stato soddisfatto. Sono realista e determinate cose non sono andate bene”. Arriva così l’accusa al Cagliari: “Loro hanno perso tanto tempo con il portiere e si buttavano a terra, come chiedeva Nicola. Io ammiro il suo lavoro. Ci sta questo tipo atteggiamento, ma poi devi dare dieci minuti di recupero”.

Milan-Cagliari, Leao: “Bisogna non mollare mai”

Rafa Leao non è riuscito a ripetere la prestazione di lunedì. Il portoghese non sempre è stato lucido, con la squadra che non è riuscita a conquistare la vittoria

“Abbiamo sbagliato tanto sotto porta – afferma il portoghese in conferenza stampa -. Siamo stati sempre lì nella loro metà campo, ci è mancata cattiveria. L’atteggiamento è stato quello giusto. Bisogna crederci fino alla fine, servono i dettagli per vincere. Ora la testa va al Como, un’altra partita importantissima. Cerchio finale? Ci siamo detti di non mollare mai. Il mister ci ha detto che nella ripresa è andata meglio. Pareggi di Lazio e Juve? Noi pensiamo solo a noi stessi, al nostro gruppo e non agli altri”