Lazio, Pedro dimentica il derby e punta l’obiettivo: “Vogliamo la Champions” | VIDEO CM.IT

Lo spagnolo, che ha ricevuto il premio Bigiarelli durante la festa per i 125 anni biancocelesti in Campidoglio, cerca di voltare pagina in vista del Como

Tra i grandi protagonisti della festa per i 125 anni della Lazio in Campidoglio c’è stato Pedro Rodriguez, che dalla Roma è arrivato in biancoceleste ed è diventato un beniamino della Curva Nord. Al suo arrivo tantissimo l’entusiasmo di grandi e piccini, a cui lo spagnolo ha concesso foto e autografi. Poi durante le celebrazioni al numero 9 è andato anche il premio Luigi Bigiarelli.

Dopo la festa, invece, l’attaccante – in panchina al derby ma indisponibile e out anche domani col Como – si è fermato a parlare con i giornalisti: “Come sto? Bene, sicuramente la prossima settimana torno. Derby? Una partita che abbiamo sbagliato nel primo tempo, dobbiamo continuare con il bel lavoro, ora abbiamo il Como per provare a ottenere tre punti. Baroni ci ha detto di continuare a lavorare forte, prendere quella massima qualità per andare avanti. Vediamo alla fine, verso aprile e maggio dove siamo. I ragazzi come li ho ritrovati? Nessuno vuole perdere un derby, dopo 2-3 giorni che è stata male ora la squadra è fiduciosa“.

Sulla giornata di oggi: “Sono molto contento di essere qua per questi valori che rappresenta la Lazio, auguro un buon compleanno a tutti, è un onore ed è speciale essere qua e vestire questa maglia”. Infine sull’obiettivo: “Finire bene la stagione, la priorità della Lazio è entrare in Champions, se facciamo un bel campionato o una bella coppa, arrivare fino in fondo in Europa League”.