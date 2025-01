Inter, infortunio Calhanoglu: l’esito degli esami

Le ultime sul centrocampista, che ha avuto dei problemi muscolari nel corso della sfida contro il Milan di Supercoppa Italiana

In casa Inter si prova a ripartire dopo il bruciante ko contro il Milan, in Supercoppa Italiana. I nerazzurri pensavano di avere la vittoria in mano, dopo il 2 a 0, firmato Lautaro Martinez-Taremi, ma una clamorosa rimonta ha permesso ai rossoneri di alzare il trofeo.

I campioni d’Italia adesso guardano avanti e alle prossime partite che si presenteranno. D’altronde si torna subito in campo e nel weekend si giocherà a Venezia, senza Hakan Calhanoglu, che lunedì è stato costretto a lasciare il campo anzitempo per un guaio muscolare. Un’assenza chiaramente pesante nel corso di tutto il match.

Inter, infortunio Calhanoglu: il punto della situazione e i tempi di recupero

Contro i lagunari il numero venti, stando a quanto filtra dal club nerazzurro, sarà out, però, solo a scopo precauzionale.

Simone Inzaghi può infatti sorridere dopo gli esami svolti. Il turco ex Milan si è sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali del caso, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Accertamenti che non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno. Come detto, sarà out contro il Venezia, ma potrebbe già recuperare per mercoledì prossimo per il match contro il Bologna. La decisione, chiaramente, spetterà a Simone Inzaghi, che ha comunque tirato un sospiro di sollievo.

Contro il Venezia, di Eusebio Di Francesco, il candidato numero uno a sostituire Calhanoglu è Asllani, che con il Milan non ha proprio fatto bene. Dovrebbe così andare ancora in panchina Frattesi, con Mkhitaryan e Barella pronti a completare il reparto di centrocampo. Sugli esterni ovviamente Dimarco e Dumfries. In avanti Inzaghi riabbraccerà Thuram, che sarà schierato ovviamente con Lautaro Martinez. Qualche dubbio in più in difesa, con Darmian e Carlos Augusto che potrebbero trovare una maglia da titolare. Certo del posto è Bastoni.