Antonello nuovo Ceo della Roma: i retroscena dell’addio all’Inter e i compiti che avrà a Trigoria | CM.IT

Il manager varesino potrebbe entrare in carica dal primo febbraio, comunque dopo l’accordo per la separazione dai nerazzurri: ecco perché i Friedkin lo hanno scelto

Sarà Alessandro Antonello il nuovo Ceo dell’AS Roma. Una ricerca duranta quasi quattro mesi dopo l’addio di Lina Souloukou in quei giorni di settembre in cui è cambiata la storia recente giallorossa. Una figura innanzitutto italiana, elemento di distacco rispetto all’internazionalizzazione di questi ultimi anni per le principali figure dirigenziali, che fa il paio con Claudio Ranieri. Si tratta di un Amministratore Delegato che ha una forte impronta commerciale, visto che all’Inter – con cui ha ufficialmente ancora un contratto – negli ultimi dieci anni si è occupato prettamente di far crescere il brand e di mandare avanti il progetto del nuovo stadio. Quest’ultimo non senza intoppi.

I Friedkin hanno scelto un manager di grande esperienza, non orientato al campo dove – a meno di clamorosi ribaltoni dalla scrivania alla panchina – ci sarà invece Claudio Ranieri nelle sue nuove vesti. Ma nella Roma Antonello avrà voce in capitolo anche per quanto riguarda l’area sportiva, che in nerazzurro è sempre stata nelle mani di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. E così è rimasto anche con la carica di presidente del dirigente ex Juve e Samp. Un accordo trovato in questi giorni e che verrà ufficializzato a breve termine, una volta che sarà definita anche la separazione con l’Inter. Non ci saranno strascichi negativi o veleni, ma un divorzio amichevole e ben accetto da entrambe le parti. Già negli ultimi tempi Antonello si stava pian piano defilando, con un pressing sempre più forte da parte della Roma.

Ora si tratta una questione meramente burocratica, che verosimilmente assumerà i contorni di una risoluzione consensuale di un contratto che non aveva scadenza, proprio a testimoniare la grande fiducia che l’Inter ha sempre avuto nei suoi confronti. Soprattutto Zhang. Motivo per il quale Oaktree da mesi ha in mente di affidare il ruolo di AD Corporate a un suo uomo, due mesi dopo il ritorno di Giorgio Ricci come Chief Revenue Officer.

Antonello nuovo Ceo Roma, i motivi della scelta dei Friedkin e come si sono conosciuti

Qualcosa insomma si stava già muovendo nei quadri dirigenziali di viale della Liberazione e si muoverà ancora, Antonello lo sapeva e si è guardato intorno. La proposta della Roma è stata da subito allettante, a livello economico ma soprattutto professionale, dal momento che come ricordato Antonello avrà più poteri e importanza. Per entrambe le parti, il ciclo con l’Inter era da ritenersi ormai concluso.

Oaktree in primis preferisce consegnare la questione stadio a un dirigente ‘interno’, ma ora l’ex CFO di Puma Italy potrà seguire l’iter del nuovo impianto della Roma che attende ancora la presentazione del progetto definitivo. Nel 2025 l’obiettivo è questo, posando magari già la prima pietra: l’arrivo del dirigente varesino è stato scelto anche in questa ottica. Oltre alla necessità di avere un certo peso politico nel calcio italiano e internazionale. Antonello ha sempre partecipato alle assemblee in Lega Serie A, è stimato, conosce benissimo ormai la materia. E a Trigoria un dirigente così esperto dal punto di vista della politica calcistica mancava da una ‘vita‘

Inoltre il manager classe ’65 sarà il rappresentante italiano nell’ECA, l’associazione dei club europei di cui Dan Friedkin è vicepresidente. Ed è proprio in questo ambiente che i due si sono conosciuti in maniera più approfondita. In questi mesi tanti aspetti sono stati lasciati in sospeso per la mancanza di una figura di riferimento, rinnovi compresi. E in giallorosso ce ne sono parecchi, da Dybala a Pisilli e Svilar. Il casting dei Friedkin, tra Carnevali e Fenucci, i fantomatici ritorni di Montali e Gandini, oltre al Ceo Sky Marzio Perrelli, alla fine a vincere è stato Antonello, che potrebbe entrare ufficialmente in carica dal primo febbraio.