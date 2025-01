Decisione presa dopo il derby: Inzaghi, ciclo all’Inter finito

Il tecnico nerazzurro sul banco degli imputati per la sconfitta col Milan in Supercoppa: “Da Madrid in poi è iniziata la discesa”

In casa nerazzurra la testa non può che essere ancora al derby di Supercoppa col Milan. A una rimonta più da pazza Inter del passato che da Inter tritatutto dell’ultimo anno e mezzo. Sul bando degli imputati c’è, ovviamente, anche Simone Inzaghi. Come successo già nel passato, pure recente, il tecnico è finito sotto accusa per la sua gestione dei cambi. Nonché della partita dopo il 2-0 e il 2-1 di Theo Hernandez, con ampi spazi lasciati alle scorribande di Leao.

Inter-Milan 2-3, Inzaghi nel mirino: “Conceicao se l’è mangiato a morsi”

Il ko nel derby basta per scatenare molti tifosi interisti contro il tecnico piacentino. Sui social, in particolare su X, è pieno di commenti in sfavore dell’allenatore nerazzurro, che vincendo la Supercoppa avrebbe eguagliato Herrera e Mancini per numero di trofei (7) vinti sulla panchina dell’Inter. Eccone alcuni raccolti da Calciomercato.it:

Mentalmente Conceicao se l’è mangiato a morsi in testa Inzaghi — CommiBot (@Commibot) January 7, 2025

Stessa partita dell’andata.

Dopo averne vinti 6 o 7 di fila purtroppo affrontiamo il Milan come se fosse l’Empoli, si capiva gia dall approccio che sarebbe stata dura.

2 indizi sono una prova, Inzaghi altamente responsabile, un Inter normale avrebbe vinto 4 a 0. TORNARE UMILI — Ciola (@crazyciola92) January 7, 2025

Gabry ieri si è avuta la netta sensazione che il ciclo inzaghi sia finito. Questo non significa che giocheremo ancora belle partite, ma purtroppo da Madrid in poi è iniziata la discesa — ⭐️⭐️ Simon 💙🖤 (@SimoneRambla24) January 7, 2025

Inzaghi in questi tre anni e mezzo e migliorato in tante cose purtroppo non nei cambi — Italo (@Italo81580161) January 7, 2025

Infatti non capiscono che il problema non è aver perso ma come abbiamo perso. Da Inzaghi all ultimo in panchina si devono vergognare tutti. TUTTI. invece questi memori di uno scudo e 3 coppette difendono l indifendibile. Assurdo il loro grado di stupidità — The stranger 🖤💙 (@thestranger1979) January 7, 2025

Inzaghi nell’ultimo mese e mezzo i 3 panchinari di centrocampo li ha utilizzati pochissimo. Asllani nn è da Inter, ma comunque non puoi arrivare a gennaio con tutte le riserve demotivate e scontente. Errore grave di gestione — Daniele Castelletti ⭐️⭐️💙🖤 (@caste79) January 7, 2025

“Ciclo finito”: la decisione su Inzaghi dopo il ko nel derby di Supercoppa

Addirittura per alcuni interisti la sconfitta col Milan è emblematico di come il ciclo di Inzaghi all’Inter stia per giungere ai titoli di coda. Non a caso “il ciclo è finito” è stata l’opzione più votata dai nostri utenti del sondaggio Telegram di Calciomercato.it.

Ciclo finito ha battuto, seppur di poco, “Sì, deve restare a lungo”. Terza e ultima, con il restante 8%, l’opzione “Addio senza Scudetto”.