La Juve cede Vlahovic, ne arrivano due: ma segnano meno del serbo

L’attaccante bianconero può lasciare già quest’inverno e Giuntoli puntano a due bomber che piacciono a Thiago Motta: i numeri però preoccupano

È forse diventato il capro espiatorio della Juventus: ad ogni risultato negativo, ecco che torna d’attualità la critica a Dusan Vlahovic.

Complice il contratto in scadenza nel 2026 e una trattativa per il rinnovo che non decolla, il serbo è indicato come possibile partente. Via in estate, senza un nuovo contratto, ma ipotesi anche di una cessione a gennaio, se dovesse arrivare l’offerta giusta e si riuscisse a prendere due attaccanti.

Uno è quello preferito da Thiago Motta: Joshua Zirkzee è in uscita dal Manchester United, dove non è mai riuscito a dimostrare il suo talento, e sarebbe contento di riabbracciare il suo vecchio allenatore. Il problema è rappresentato dalla posizione dei Red Devils che, ad oggi, non aprono al prestito, formula invece per la quale spinge la Juve.

L’olandese, ma non soltanto lui: c’è anche Kolo Muani nei pensieri di Giuntoli. Anche lui in rotta con il club attuale, il Psg, dove non trova praticamente mai spazio. Fuori Vlahovic quindi, dentro Zirkzee e Kolo Muani per un attacco completamente rivoluzionato. Ma sarebbe la scelta giusta? I numeri in realtà – per quanto possano valere – sono dalla parte dell’attuale numero 9 bianconero.

Juventus, Vlahovic meglio di Zirkzee e Kolo Muani

Prendiamo come riferimento gli ultimi due anni e mezzo e andiamo ad osservare i gol realizzati dai tre attaccanti. Dusan Vlahovic quest’anno è a quota 12 reti in 23 presenze con una media realizzativa di un gol ogni 156 minuti. Lo scorso anno, invece, totalizzò 18 gol in 38 apparizioni con una media di una rete ogni 145 minuti circa. Infine, nel 2022/2023, suo anno peggior in termini realizzativi, ha messo a segno 14 reti in 43 partite con una media di un gol ogni 210 minuti.

Solo in questo caso Vlahovic ha reso meno di uno dei due attaccanti che lo potrebbero sostituire: proprio il 2022/2023 è l’anno d’oro di Kolo Muani con i 23 gol in 46 presenze all’Eintracht Francoforte. Il trasferimento al Psg ha però frenato la scalata del francese: 12 gol in 44 presenze (1 ogni 186 minuti) lo scorso anno, appena 2 in 14 apparizioni quest’anno con una media di una rete ogni 227 minuti.

Da Kolo Muani a Zirkzee che bomber non è mai stato: il suo anno migliore è stato lo scorso con 12 reti in 37 partite con il Bologna e una media di un gol ogni 245 minuti. L’anno precedente i gol realizzati furono solo 2 su 21 con una media di una rete ogni 441 minuti. Infine, quest’anno 4 gol in 28 partite per una media di una rete ogni 267 minuti, lontana dal rendimento di Vlahovic. Questi i numeri, ma il calcio è fatto anche di altro e soltanto il campo dirà se l’eventuale due per uno si rivelerà la mossa vincente per la Juventus.