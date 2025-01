Juventus, ultimatum a Thiago Motta: scelta fatta sui tempi dell’esonero

Flop Juventus in Supercoppa e classifica non esaltante in Serie A. La situazione resta delicata e il futuro dello stesso Thiago Motta è nel mirino: l’esito del sondaggio di oggi

La spedizione saudita della Juventus per la Supercoppa Italiana è stata estremamente deludente. I bianconeri di Thiago Motta hanno infatti subito ceduto il passo al Milan in semifinale perdendo 1-2 in rimonta.

Una gara da dimenticare per Vlahovic e soci che ora dovranno ritornare a porre la massima attenzione in campionato, dove al netto della partita da recuperare, le cose non sono di certo esaltanti vista la distanza siderale dalla vetta della classifica. La stagione dei bianconeri è quindi stata finora costellata da troppi alti e bassi. Imbattuta in campionato ma con appena 7 vittorie ottenute ed un eccesso di pareggi che inizia ad essere preoccupante.

Inevitabili quindi le critiche alla Juventus e soprattutto all’operato di Thiago Motta, che era chiamato a ripartire con un progetto tecnico completamente diverso rispetto alla precedente gestione. Risultati e gioco col passare delle settimane sono andati via via ad affievolirsi tanto da mettere in discussione la bontà della scelta del club di puntare su un allenatore come l’italo-brasiliano.

Juventus, flop tra campionato e Supercoppa: la decisione su Thiago Motta

Le prossime partite di Serie A saranno quindi importanti per pesare le ambizioni della Juventus e soprattutto il lavoro dello stesso Motta.

Il recente flop in Supercoppa e la classifica deficitaria in Serie A fanno riflettere tanto che sul nostro profilo X abbiamo chiesto cosa dovrebbe fare il club con l’allenatore:

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🚨Flop #Juve in #Supercoppa e classifica deficitaria in #SerieA, cosa dovrebbe fare la società con #ThiagoMotta?🤔 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 5, 2025

Per il 62,9% dei votanti Thiago Motta dovrebbe essere allontanato in caso di mancato quarto posto in classifica al termine dell’attuale stagione. Il 22,9% lo esonererebbe già qualora non dovesse vincere il derby. Esonero senza un trofeo ed addio in caso di uscita immediata dalla Champions restano invece ipotesi più lontane e meno battute dai tifosi.