Colpo salvezza del Cagliari: Zortea e Piccoli ribaltano il Monza

Il Cagliari passa in trasferta in casa dei brianzoli rimontando lo svantaggio iniziale: Nicola scatta in avanti, altro ko per l’ultima in classifica

Una gara che si annunciava tiratissima, e tale è stata, per l’importanza dei punti in palio, quella tra Monza e Cagliari. Scontro diretto per la zona salvezza risolto a favore dei sardi dalle reti di Zortea e Piccoli, che hanno annullato l’iniziale vantaggio dei lombardi con un rigore di Caprari.

Primissimi minuti, inpronosticabilmente, a mille all’ora, con le due squadre subito a caccia del gol. La prima occasione è per il Cagliari, con Felici che in mischia colpisce la traversa. La replica del Monza fa male: un tiro di Ciurria impatta il braccio largo di Makoumbou, Di Bello richiamato al Var concede il penalty trasformato a fil di palo da Caprari. La reazione degli ospiti però non si fa attendere. Turati deve volare su un gran sinistro di Viola, ma non può nulla invece su quello di Zortea che si infila all’angolino. Si fa preferire, in generale, la squadra di Nicola, che riesce a essere più efficace nelle proprie manovre offensive.

Prova a ripartire forte il Monza, che apre la ripresa con un destro da fuori di Sensi che va alto. Ma quando hanno la palla, i rossoblù sanno sempre cosa fare e una ripartenza perfetta permette a Piccoli un gran destro sotto la traversa, imparabile per Turati. Il pubblico di casa inizia a rumoreggiare, gli uomini di Bocchetti hanno una chance per il pareggio con una percussione in solitaria di Pedro Pereira, ma Scuffet è attento in uscita. Poco dopo, le cose si complicano ancora di più per il Monza, che rimane in dieci per una scalciata di D’Ambrosio a Yerry Mina, punita da Di Bello sempre tramite Var. Situazione mentalmente e tatticamente favorevole, per il Cagliari, che in ripartenza non trova la lucidità per trovare il gol che chiuderebbe la gara (palo clamoroso di Lapadula nel recupero). Disperati gli assalti finali del Monza, Scuffet salva su un cross di Birindelli che diventa un tiro e blinda una vittoria preziosissima per i suoi.

MONZA-CAGLIARI 1-2 – 6′ Caprari rig. (M), 22′ Zortea (C), 56′ Piccoli (C)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 44; Atalanta 41; Inter** 40; Lazio 35; Fiorentina e Juventus 32; Bologna** 28; Milan** 27; Udinese* 25; Roma, Torino e Empoli* 20; Genoa e Verona* 19; Parma e Como 18; Cagliari* 17; Lecce 16; Venezia* 14; Monza* 10

*una partita in più

**una partita in meno