Venezia-Empoli 1-1: Esposito risponde a Pohjanpalo. Ancora applausi per Stankovic

Il portiere di proprietà dell’Inter tiene ancorato il risultato sul punteggio di parità. Migliore in campo il bomber di Castellammare di Stabia, che il club toscano è deciso a riscattare

È finita 1-1 la sfida del ‘Penzo’ tra Venezia ed Empoli. Tutto racchiuso nella prima mezz’ora, con Sebastiano Esposito che risponde all’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Pohjanpalo. Grave l’errore del portiere empolese Vasquez, mentre quello dei lagunari, Filip Stankovic, ha consentito alla squadra di Di Francesco di uscire dalla sfida con 1 punto.

Nel secondo tempo Empoli e Venezia si sono risposte colpo su colpo, con gli ospiti in più di un’occasione vicini al sorpasso. Sorpasso che non è mai arrivato grazie soprattutto alle parate di Stankovic, che il Venezia ha preso l’estate scorsa dall’Inter in prestito con diritto di riscatto legato alla salvezza, un traguardo che i veneti dovranno sudarsi fino alla fine.

A proposito di Inter, l’altro grande protagonista del match delle 15 è stato Sebastiano Esposito. Quello di oggi è il nono gol di una stagione fin qui da applausi, con l’Empoli deciso ormai a esercitare l’opzione d’acquisto fissata a 5 milioni di euro.

Tabellino Venezia-Empoli 1-1 e la classifica di Serie A aggiornata

MARCATORI: 5′ Pohjanpalo, 32′ S.Esposito

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta e Napoli 41 punti; Inter* 40; Lazio 35; Fiorentina* e Juventus 32; Bologna* 28; Milan* 27; Udinese 24; Roma, Torino e Empoli** 20; Genoa 19; Parma, Como e Verona 18; Lecce 16; Cagliari e Venezia** 14; Monza 10

*una partita in meno

**una partita in più