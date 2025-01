Tegola Inter, salta la finale di Supercoppa: Inzaghi studia la sorpresa

Infortunio e niente derby lunedì sera contro il Milan: i nerazzurri dovranno fare a meno di un titolare, il tecnico valuta le alternative

AGGIORNAMENTO 14.40 – Sono arrivati gli esiti degli esami cui si è sottoposto Thuram: per il francese è stata evidenziata una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata domani, ma appare difficile che Inzaghi lo rischi per la Supercoppa.

Il derby da vincere per alzare il primo trofeo dell’anno. L’Inter ha battuto anche agevolmente l’Atalanta in semifinale ed ora si appresta a sfidare il Milan per la Supercoppa.

Il successo contro la Dea di Gasperini ha però lasciato qualche segno nella rosa nerazzurra. Bastoni e Marcus Thuram, infatti, hanno lasciato il terreno di gioco per problemi fisici e la loro presenza non è certa nel derby. Se il difensore sembra aver smaltito il fastidio accusato giovedì sera, non lo stesso si può dire per l’attaccante francese.

Anzi, le ultime notizie raccontano di un Thuram che avverte ancora fastidio e che quindi quasi certamente non sarà della partita la sera della Befana. Niente Inter-Milan quindi per il centravanti transalpino, fermato da un risentimento muscolare alla coscia sinistra. L’attesa ora si sposta ai risultati degli accertamenti che il calciatore farà nel pomeriggio e che faranno capire anche i tempi di recupero: la speranza è di poterlo riavere già al rientro in campionato, con il forfait soltanto contro il Milan.

L’assenza di Thuram obbligherà Inzaghi a rivedere la formazione titolare da schierare in campo contro il Milan e il tecnico nerazzurro potrebbe optare anche per una sorpresa.

Inter-Milan, Thuram out: doppia scelta per Inzaghi

La scelta più facile per Inzaghi è quella di mandare in campo Taremi al fianco di Lautaro Martinez. L’iraniano è stato chiamato in causa anche nella ripresa della semifinale contro l’Atalanta, proprio al posto di Thuram infortunato.

Ora il cambio potrebbe replicarsi fin dall’inizio, anche se non è da escludere una scelta a sorpresa: occhio, infatti, alla candidatura di Joaquin Correa, appena 5 presenze quest’anno per un totale di soli 148 minuti in campo con un gol e due assist. Inzaghi potrebbe pensare a lui per provare a scompaginare le carte e sorprendere Conceicao.

Tutto comunque ancora da decidere con altri due giorni davanti a sé per valutare le condizioni di tutta la squadra e scegliere l’undici che partirà a caccia del primo trofeo della stagione.