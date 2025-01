PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-NAPOLI 0-3: Neres spaccapartita e Lukaku non perdona, male Dodo

I voti e tabellino del match valido per la 19a giornata di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori della partita al Franchi di Firenze.

Il Napoli conquista tre punti al Franchi e ritrova per il momento la vetta in solitaria. Decisive le reti di Neres, Lukaku e McTominay. Dominata la Fiorentina di Palladino, che ha provato a sorprendere Conte cambiando assetto tattico a inizio match.

FIORENTINA

De Gea 5,5

FLOP Dodo 5 – Spinazzola non sembra un cliente scomodo, eppure fatica a tenerlo. Oltretutto, in fase offensiva il suo apporto è minimo o nullo. E perde troppi palloni. Un disastro.

Ranieri 5,5

Moreno 5,5 (Colpani 6)

Comuzzo 6

Parisi 5 (Gosens 6,5)

Adli 6 (Cataldi sv)

Mandragora 6 (Richardson 6)

Sottil 5,5

Beltran 5,5 (Kouame sv)

Kean 5,5

All. Raffaele Palladino 5

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 6,5

Rrahmani 6,5

Juan Jesus 6,5

Olivera 6,5 (Raspadori sv)

Anguissa 6,5

Lobotka 7 (Gilmour sv)

McTominay 6,5

Neres 7,5 (Ngonge sv)

TOP Lukaku 7,5 (Simeone 6) – Combatte trova anche la gioia del gol su rigore. L’ottima prestazione va impreziosita con l’assist per Neres che ha aperto l’incontro. Tanto lavoro sporco e fatto anche bene.

Flop Spinazzola 6 (Mazzocchi sv) – Non è il suo ruolo, ma porta a casa la sufficienza. Tanto basta per vincere al Franchi.

All. Antonio Conte 7

Tabellino Fiorentina-Napoli 0-3

GOL: 29′ Neres, 54′ Lukaku, 68′ McTominay

AMMONITI: Di Lorenzo (N)

ESPULSI: –

Arbitro: Manganiello; ass. Giallatini-Colarossi; IV Rapuano; VAR: Di Paolo; AVAR: Maggioni

Spettatori: 21685 spettatori

Fiorentina (5-2-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Moreno (59′ Colpani), Ranieri, Parisi (59′ Gosens); Adli, Mandragora (73′ Richardson); Sottil, Beltran, Kean. All. Palladino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (89′ Raspadori); Anguissa, Lobotka (89′ Gilmour), McTominay; Neres (86′ Ngonge), Lukaku (73′ Simeone), Spinazzola (86′ Mazzocchi). All. Conte