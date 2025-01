Montipò è un muro: tra Verona e Udinese finisce a reti bianche

Le parate dell’estremo difensore gialloblù tengono a galla i padroni di casa: il derby del Triveneto finisce 0-0

Poche emozioni, un cartellino rosso e un pareggio che forse fa comodo ad entrambe le squadre. Il match del Bentegodi tra Verona e Udinese finisce 0-0. Un pareggio che fa smuovere leggermente la classifica a tutte e due le formazioni.

La gara non offre grandi emozioni: le occasioni più interessanti nel corso del primo tempo capitano a Serdar e Thauvin. Il tiro del tedesco viene salvato da Solet, all’esordio in bianconero, mentre il 10 friulano ci prova su punizione, ma Montipò è attento. Nella ripresa è il Verona a partire meglio, con Tengstedt che si rende subito pericoloso. La risposta friulana è immediata: Lovric colpisce al volo, ma centrale. Montipò respinge bene. I friulani crescono: Kamara ha sul destro il pallone del vantaggio, ma spara alto da buona posizione. Il Verona si rivede in avanti con una punizione di Suslov, ben respinta da Sava.

La svolta arriva al 72′: Serdar entra in ritardo. Il tedesco è già ammonito e la sua gara finisce prematuramente. Da lì è solo Udinese. Thauvin ha sul sinistro una grande chance, ma il francese calcia alto. Decisamente migliore il destro di Atta da fuori area, ma Montipò è straordinario a deviare sulla traversa quella che è l’occasione più grande del match.

Verona-Udinese 0-0: tabellino e classifica

Nel finale il Verona resiste all’assalto friulano e conquista un prezioso punto in ottica salvezza in attesa delle avversarie. L’Udinese accorcia sul Milan e allunga ulteriormente sulle avversarie impegnate nella corsa salvezza, ma spreca la chance di avvicinarsi alla zona Europa.

Nel prossimo turno entrambe le compagini avranno due gare certamente complesse. Il Verona volerà a Napoli, senza Serdar e Tchatchoua: il camerunense, diffidato, è stato ammonito e salterà la gara del Maradona per squalifica. L’Udinese invece ospiterà l’Atalanta in casa.

Espulsi: Serdar (V) 72′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** 44 punti, Atalanta 41; Inter* 40; Lazio 35; Fiorentina* e Juventus 32; Bologna* 28; Milan* 27; Udinese** 25; Roma, Torino e Empoli** 20; Genoa e Verona** 19; Parma e Como 18; Lecce 16; Cagliari e Venezia** 14; Monza 10

*una partita in meno

**una partita in più

Serie A, attesa per il derby di Roma: il calendario della 19esima giornata

Con Verona-Udinese si sono chiusi i tre anticipi della 19esima giornata di Serie A. Quello tra gialloblù e bianconeri è il secondo pari di giornata.

Il calendario completo della 19esima giornata di Serie A:

SABATO 4 GENNAIO

Ore 15 Venezia-Empoli 1-1

Ore 18 Fiorentina-Napoli 0-3

DOMENICA 5 GENNAIO

Ore 12:30 Monza-Cagliari

Ore 15 Lecce-Genoa

Ore 18 Torino-Parma

Ore 20:45 Roma-Lazio

MARTEDI’ 14 GENNAIO

Ore 18:30 Como-Milan

Ore 20:45 Atalanta-Juventus

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO