Scalvini contro Barella, che polemiche in Inter-Atalanta

Ecco cosa è successo nel corso del match di Supercoppa Italiana, tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Gian Piero Gasperini

L’Inter vince con facilità la sfida contro l’Atalanta, volando in finale della Supercoppa Italiana. Domani i nerazzurri conosceranno l’avversario con cui giocheranno lunedì sera.

Senza i gol degli attaccanti, con Lautaro Martinez rimasto ancora a secco, a decidere la partita è stato un super Denzel Dumfries, che ha vestito i panni del bomber, trascinando così la propria squadra al successo. Il gol che ha portato avanti i nerazzurri è arrivato dopo quattro minuti del secondo tempo, prima un super Carnesecchi aveva parato tutto. Proprio in occasione della rete che ha sbloccato la partita ci sono state delle proteste da parte dei bergamaschi per una spinta (ritenuta leggera dagli arbitri) di Denzel Dumfries ai danni di Giorgio Scalvini. Nessuna chiamata per un eventuale on-field review del direttore di gara, così come nel corso del primo tempo.

Inter-Atalanta, scontro tra Scalvini e Barella: ecco cosa è successo

In quella circostanza, poco prima della mezzora, a far scattare le polemiche, era stato un contrasto di gioco che ha visto coinvolti, ancora una volta, l’italiano dell’Atalanta, ma stavolta con Nicolò Barella. Così Scalvini anticipa il centrocampista dell’Inter, ma l’arbitro Chiffi sanziona il primo con un cartellino giallo.

Le immagini viste successivamente mostrano, però, come a commettere fallo sanzionabile sia il centrocampista di Simone Inzaghi. Sui social, come spesso accade, sono stati in molti a far notare l’errore dell’arbitro, ma allo stesso tempo, in tanti hanno voluto sottolineare la reazione (un urlo) di Barella, ritenuta eccessiva, in seguito al contatto con l’avversario. D’altronde non è la prima volta che i tifosi se la prendono con l’ex Cagliari per dei comportamenti del genere nel corso delle partite.