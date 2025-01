Kvaratskhelia Real Madrid e triplo colpo: la bomba sul mercato del Napoli

Il georgiano resta uno dei migliori calciatori della rosa azzurra, ma c’è da risolvere la grana rinnovo: occhio all’ipotesi spagnola

Il Napoli ha chiuso il 2024 al primo posto in classifica. La vittoria contro il Venezia, insieme al pari tra Lazio e Atalanta, ha permesso agli azzurri di agganciare la squadra di Gasperini in testa, non dimenticando però che l’Inter potrebbe superarle vincendo il recupero con la Fiorentina.

Nell’attesa c’è il mercato da vivere con Conte che aspetta almeno un difensore per sopperire all’assenza di Buongiorno e per aumentare le alternative, considerando che Rafa Marin può essere considerato ‘bocciato’. Il nome caldo è quello di Danilo, in rotta con la Juventus: il brasiliano, ex Manchester City e Real Madrid, vuole solo gli azzurri e sta premendo per la soluzione partenopea.

Acquisti, ma anche possibili cessioni e torna d’attualità proprio il Real Madrid, tra le squadre che potrebbe mettere gli occhi su Kvaratskhelia. Il georgiano ha deluso anche contro il Venezia, con il Napoli che ha trovato il vantaggio proprio quando è uscito il 77 e Neres è passato a sinistra, dando il là all’azione del gol di Raspadori. Su Kvara ha parlato a ‘Napoli Zone’, programma trasmesso sul canale Youtube di Calciomercato.it, Alessandro Montano.

Napoli, Kvaratskhelia è un caso: “Gioca con un peso”

Kvaratskhelia non vive il suo momento migliore e Montano dice così la sua: “Quando parliamo di Kvaratskhelia parliamo dell’unico calciatore della rosa del Napoli che tra qualche anno, ma anche dal prossimo anno, può andare a fare il titolare al Real Madrid e al Barcellona. È chiaro che sia uno dei giocatori più forti passati per questo club, ma nell’ultimo anno si è chiuso in una condizione di volerci provare per forza, a volte giocando anche in maniera un po’ ottusa”.

Una situazione che lo spinge anche a sbagliare: “Non riesco a capire perché non riesce a sbloccarsi come nel primo anno di Spalletti, magari perché non ha più un compagno con cui dialogare come era Mario Rui, vuoi perché mercato e contratto ti straggono nei giorni che avvicinano alla partita. Salta all’occhio che Kvaratskehalia gioca con un peso, quello di salvatore della squadra”. Servirà toglierselo di dosso il prima possibile per aiutare il Napoli nella corsa al vertice.

Sul fronte entrate, invece, Montano parla di Danilo, della necessità di un terzino capace di giocare sia a destra che a sinistra ed un sostituto per Anguissa e McTominay, un centrocampista in grado di abbinare qualità e quantità.