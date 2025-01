Milan, il colpo della svolta a gennaio: super bomber in prestito

Il Milan riparte da Conceicao e da mosse di mercato sorprendenti: le ultime notizie sull’assalto al bomber entusiasmano i tifosi

Sergio Conceicao inizia la sua avventura al Milan per essere protagonista, non soltanto come soluzione di emergenza e come soccorritore in corsa. Poche parole ma piuttosto chiare, quelle del tecnico portoghese, a dimostrare la sua chiarezza di intenti e la consapevolezza di ciò che bisogna fare per tentare di rilanciare il Diavolo, in una stagione che fin qui ha regalato poche soddisfazioni.

Un inizio che non sarà di certo semplice, per l’ex tecnico del Porto, chiamato subito a confrontarsi con un appuntamento importante, la semifinale di Supercoppa italiana contro la Juventus di venerdì sera. Un match non banale per lui, dato che tra le fila dei bianconeri c’è suo figlio Francisco. Poche ore e pochi allenamenti a disposizione, per provare a trasmettere i suoi primi concetti. Da capire anche che Milan ci sarà in campo, vista la situazione infortunati che resta complicata da gestire in questo momento. Out Chukwueze con la Juventus, Leao è ancora in dubbio, mentre rientrerà Pulisic. Non il miglior viatico possibile, anzi, ma Conceicao sembra avere la scorza dura e voler fronteggiare subito a petto in fuori tutte le difficoltà.

Ciò che accadrà nel mese di gennaio darà sicuramente indicazioni fondamentali per quello che sarà il prosieguo della stagione milanista. Per quello che arriverà dal campo, ma anche da fuori, visto che a questo punto il calciomercato potrebbe diventare strategicamente importante. Non sono da escludere cambi di strategia e ribaltoni anche clamorosi. Con una indiscrezione che vede il Milan puntare con decisione un bomber di altissimo livello e tentare una pazzesca operazione in prestito.

Milan, affare clamoroso in vista: le cifre dell’operazione Darwin Nunez

Il nome emerso nelle ultime ore è di quelli importanti per davvero. Il Milan si sarebbe messo sulle tracce di Darwin Nunez. L’uruguaiano, nel fenomenale Liverpool di Arne Slot, sta faticando a mettersi in luce e non trova stabilmente una maglia da titolare.

Stando a quanto riportato da ‘Teamtalk’ in Inghilterra, nel caso in cui si ricevesse per l’attaccante una proposta da 50 milioni di euro, la cessione diventerebbe più di una eventualità. Il Milan avrebbe in mente di proporre un prestito oneroso da 5 milioni di euro, con successivo riscatto fissato ad altri 45 milioni. I contatti tra i due club sarebbero in corso da un po’, da capire se da suggestione la pista potrà tramutarsi in realtà.