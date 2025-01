Il Milan riparte da Conceicao: “Grande carisma, ma club confuso” | ESCLUSIVO

Le dichiarazioni di Abdelmajid Sbaoui sul Diavolo dopo la conferenza stampa del tecnico al centro sportivo di Carnago

E’ tempo di cambiamenti in Casa Milan. Domenica sera il club rossonero ha deciso di esonerare Paulo Fonseca e di affidarsi a Sergio Conceicao.

La presentazione del nuovo allenatore è avvenuta nell’ultimo giorno dell’anno, prima della partenza per l’Arabia Saudita, dove Pulisic e compagni giocheranno la Supercoppa Italiana.

A margine della conferenza stampa di Conceicao, calciomercato.it ha intervistato Abdelmajid Sbaoui. Con il giornalista di beIN Sports si è fatto il punto della situazione sul Milan: “Non è il momento giusto per cambiare allenatore – afferma subito il collega -. Bisognava sostituirlo prima della sfida contro la Roma o dopo la Supercoppa Italiana. Cosa vuoi che ti dia adesso un allenatore arrivato da un giorno? Non può certo fare miracoli. Conceicao è comunque un allenatore di grande carisma e forza, ma per lui sarà complicato gestire questa situazione. In Supercoppa potremmo, magari, vedere un Milan più libero mentalmente”.

“Per il Milan non è certo un momento positivo – prosegue Abdelmajid Sbaoui -, vedo un club confuso a livello di gestione. Chi lo sta gestendo non è capace di rispecchiare la grande storia del Milan. Il problema dei rossoneri va, quindi, oltre l’allenatore. Sono stati commessi tanti errori, nelle scelte dei giocatori, che non sono a livello di indossare la maglia del Milan”.

Abdelmajid Sbaoui: “Ecco cosa serve al Milan”

Si parla poi di singoli. Con l’arrivo di Sergio Conceicao, da parte dei tifosi c’è la speranza di rivedere il miglior Theo Hernandez.

Il francese è ormai da diverse settimane che sta facendo male, ma contro la Roma si sono visti i primi segnali di risveglio: “E’ un momento negativo – afferma Abdelmajid Sbaoui -, ma lui è un grande giocatore. Serve ritrovare serenità, è un giocatore della Nazionale francese, non dimentichiamocelo. Non va messo in discussione così come Leao che è un giocatore importante, e Maignan che è certamente un portiere di peso, ma sono tantissimi gli elementi che non sono a livello di questo Milan”.

Si chiude parlando di mercato e dei possibili colpo del Diavolo: “Al Milan serve un difensore top e un centrocampista che sappia far giocare la squadra. In avanti, invece, penso che possa andar bene”