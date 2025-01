LIVE Roma-Lazio, allenamento aperto al Tre Fontane a -4 dal derby | VIDEO CM.IT

Nello stadio all’Eur, altra casa giallorossa, migliaia di tifosi si sono riuniti il primo giorno del 2025 per dare la carica alla squadra di Ranieri

Meno quattro giorni al derby tra Roma e Lazio, attesissimo perché la classifica non aspetta e la stagione per i colori giallorossi fino ad ora è stata totalmente avara di soddisfazioni. E allora la stracittadina contro la squadra di Baroni diventa inevitabilmente uno degli obiettivi di questa annata, insieme al percorso nelle coppe e al tentativo di risalire la china. Domenica in notturna c’è il derby, ore 20.45, in ‘casa’ per gli uomini di Ranieri, per avviare il 2025 e chiudere il girone di andata al meglio.

Per questo la Roma ha organizzato per il primo giorno di questo nuovo anno l’abbraccio dei tifosi allo stadio Tre Fontane, casa della squadra femminile e spesso della Primavera. Sold out i circa 2800 posti sugli spalti, presi letteralmente d’assalto con oltre 15mila persone in fila sul sito nei giorni scorsi. Ranieri ha accettato subito la proposta di un allenamento a porte aperte, soprattutto per i tantissimi bambini accorsi sulle tribune in questa giornata di sole. “Abbiamo deciso di aprire le porte ai tifosi quando mi è stato detto che ci fosse la possibilità. Ho detto ‘Sì, volentieri’. Poi tutte le scuole sono chiuse, i bambini possono venire. Mi sembra una cosa bella, sennò siamo sempre chiusi a Trigoria. Bello che le famiglie vengano a vedere un allenamento”, ha detto dopo il pareggio di San Siro il tecnico. In Diretta su Calciomercato.it la diretta e i contributi con tutti gli aggiornamenti dal Tre Fontane.

LIVE

Ore 15 – Al Tre Fontane suona l’inno ufficiale della Roma in attesa dell’ingresso della squadra in campo.