Clamoroso dietrofront del Milan: torna subito Maldini

Il Milan cambia volto, con Conceicao inizia una vera e propria rivoluzione: grande ritorno in rossonero

Inizia l’era Sergio Conceicao al Milan. Cambio di rotta improvviso per i rossoneri, ma, visto l’andamento in campionato, probabilmente non più rimandabile, con l’addio di Fonseca e l’avvicendamento con il suo connazionale. Una mossa da cui il Diavolo spera di trovare lo slancio giusto per trovare, con l’avvio del nuovo anno, risultati più consoni alle attese della società e dell’ambiente.

L’ex allenatore del Porto era già stato accostato a più riprese a club del nostro campionato in passato. Ora, ci torna da allenatore, dopo una carriera da giocatore in cui in Serie A ha fatto grandi cose con le maglie di Lazio, Parma e Inter. Curiosamente, come debutto nel calcio italiano, in Supercoppa, gli toccherà affrontare subito la Juventus dove gioca suo figlio Francisco. Conceicao vanta buona esperienza internazionale maturata in Portogallo in panchina e sarà chiamato a un compito non facile.

Il solo cambio di allenatore, però, non sarà sufficiente, per garantire al Milan una risalita. La società è stata bersagliata dai tifosi come e più di Fonseca, gli errori commessi nel recente passato sono sotto gli occhi di tutti. E dunque, occorre correre ai ripari, con quella che si annuncia come una piccola grande rivoluzione.

Milan, il ritorno di Daniel Maldini e non solo: così comincia la riscossa

Si fa già un gran parlare delle possibili operazioni di mercato che i rossoneri potrebbero realizzare nel mercato di gennaio. A cominciare, chissà, dal ritorno ‘a casa’ di Daniel Maldini.

Secondo le quote della ‘Sisal’, è lui il primo acquisto più probabile per il Milan a gennaio, bancato a 3 volte la posta giocata. E Maldini non è il solo per il quale si scalda il fronte di mercato. L’acquisto di Frendrup dal Genoa viene quotato a 3.50, mentre a 5.00 quello di Ricci dal Torino. Un po’ più lontano, invece, il ritorno di fiamma in attacco per Domenico Berardi, che si stabilizza a quota 9.00.