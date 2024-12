Nico Paz prima sbaglia, poi non perdona: sorpasso Como al Lecce

Errore dal dischetto per Nico Paz, poi il riscatto: successo preziosissimo per i lariani, chiude la partita Cutrone

Il Como chiude un 2024 molto positivo con una vittoria pesante. Nello scontro salvezza con il Lecce, i lariani si impongono per 2-0 con pieno merito, grazie al solito Nico Paz e al ritorno al gol dopo tre mesi di Cutrone. Vittoria che vale il sorpasso in classifica ai rivali, che hanno subito per tutta la gara l’iniziativa degli uomini di Fabregas.

Il Como ha le idee chiare e lo dimostra subito. Pochi minuti e Cutrone colpisce una traversa clamorosa, lanciando un primo segnale. Il canovaccio della partita è praticamente sempre nelle mani dei padroni di casa, che hanno una grande occasione alla mezz’ora, quando si guadagnano un calcio di rigore. Nico Paz però calcia male e Falcone intuisce. Il duello tra i due si ripete poco dopo in altre due circostanze, con il portiere dei pugliesi ancora protagonista, a tenere a galla i suoi.

Non può nulla a inizio secondo tempo invece l’estremo difensore giallorosso quando ancora Nico Paz, servito da Cutrone, trova pregevolmente l’angolino dal limite. Il vantaggio non spegne l’entusiasmo del Como, che continua ad attaccare. Cutrone viene mortificato dalla segnalazione del guardalinee, confermata dal Var, che annulla per fuorigioco poco dopo la rete del raddoppio. Sfiorato ancora una volta dal Como con uno scavino di Strefezza a Falcone su cui salva Coulibaly sulla linea praticamente in rovesciata. Il 2-0 arriva, comunque, nel finale, con Cutrone che si fa trovare pronto in tap in su un tiro respinto di Van der Brempt. Solo negli ultimi minuti il Lecce riesce a reagire, ma senza creare grandissimi pericoli.

COMO-LECCE 2-0 – 49′ Nico Paz, 79′ Cutrone

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta e Napoli punti 41, Inter* 40, Lazio 35, Fiorentina* e Juventus 32, Bologna** 28, Milan* 27, Udinese 24, Roma e Torino 20, Empoli e Genoa 19, Parma e Como 18, Lecce 16, Verona 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno

PROSSIMI IMPEGNI:

Lazio-Como, 10 gennaio 2025 ore 20.45;

Como-Milan, 14 gennaio 2025 ore18.30.

Lecce-Genoa, 5 gennaio 2025 ore 15;

Empoli-Lecce, 11 gennaio 2025 ore 15.