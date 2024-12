DIRETTA Milan, Fonseca esonerato: in panchina si riparte da Conceicao

L’esonero di Fonseca arriverà questa mattina da parte del Milan. Intanto la squadra dovrebbe allenarsi in mattinata a Milanello (non ancora però con il nuovo allenatore Conceicao), con la seduta di oggi che inizialmente non era prevista. La partenza per l’Arabia Saudita, in vista della Final Four di Supercoppa, è in programma invece per domani pomeriggio da Malpensa.