Dalla Juventus al Milan: è la prima richiesta di Conceicao

Il nuovo allenatore rossonero ha già fatto una richiesta alla società: può saltare l’affare della Juventus, contatti avviati

Il Milan ha deciso di voltare pagina e lo ha fatto con effetto immediato. Via Fonseca, dentro Sergio Conceicao che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e prenderà in mano la squadra fin dalla semifinale di Supercoppa contro la Juventus del figlio Francisco.

Il tecnico portoghese dovrà essere bravo a rivitalizzare una squadra che ha vissuto una prima parte di stagione difficile, con i rapporti tra Fonseca e alcuni big del gruppo non sempre idilliaci. L’ottavo posto in classifica e il -8 dalla Champions ha convinto la dirigenza rossonera a fare il ribaltone ed ora cambieranno anche le mosse sul mercato. Ad esempio è da vedere cosa deciderà Conceicao per Tomori, che con l’allenatore esonerato era dato per partente con la Juve sulle sue tracce.

Ma gli incroci tra rossoneri e bianconeri potrebbero non fermarsi al centrale inglese e al derby in famiglia tra padre e figlio. C’è un calciatore, infatti, che lo stesso Conceicao avrebbe chiesto al Milan al momento del suo arrivo in rossonero: si tratta del centrale del Benfica Antonio Silva, da tempo seguito anche dalla Juventus.

Calciomercato Milan, inserimento per Antonio Silva

Secondo quanto riportato da ‘oggisportnotizie’, infatti, durante i colloqui per l’arrivo di Conceicao al Milan, la società rossonera avrebbe parlato con Mendes anche del difensore portoghese che piace proprio al nuovo tecnico.

Un sondaggio che apre dunque una nuova pista per la difesa, anche se in vantaggio resta la Juventus. Come raccontato dalla nostra redazione, per portare Antonio Silva in Italia c’è da vincere la resistenza del Benfica: il club portoghese non vorrebbe cedere il calciatore a gennaio, se non davanti ad una proposta economica molto convincente, intorno ai trenta milioni di euro.

Dovesse non concretizzarsi la cessione, inoltre, Silva potrebbe prolungare il suo contratto con il Benfica con adeguamento dell’ingaggio, rinviando poi i discorsi relativi all’addio a Lisbona alla prossima estate. In questa situazione si inserisce il Milan che, su richiesta di Conceicao, avrebbe fatto un sondaggio esplorativo per capire la fattibilità della pista.