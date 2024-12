Ranieri è felice a metà: “Stiamo diventando squadra, ma ho avuto paura”

Le dichiarazioni del tecnico giallorosso dopo la gara di San Siro contro il Milan terminata in parità con le reti di Reijnders e Dybala

Un pareggio in rimonta per la Roma di Claudio Ranieri, che esce da San Siro con un punto. Al gol di Tijjani Reijnders ha risposto un Paulo Dybala che ha dimostrato di aver ritrovato la forma migliore: “Si sta allenando con continuità – afferma il mister in conferenza stampa -, cosa che magari prima non riusciva a fare e ciò ci rende felici, quando Paulo sta così vale la pena pagare il biglietto per vederlo. Teniamocelo stretto”.

Poi arriva l’analisi della partita: “Abbiamo fatto una buon match – prosegue Ranieri -. Noi non siamo stati lucidi e cinici nella ripresa, come il Milan non lo è stato nel primo tempo. Si è fatto degli errori, ma c’è la qualità di una squadra come quella rossonera nelle ripartenza con la quale devi fare i conti. I ragazzi stanno bene, stiamo diventando squadra, stiamo capendo quali sono i nostri difetti, è questa la cosa più importante. Vuol dire che stiamo lavorando per il verso giusto”

Milan-Roma, Ranieri pensa al derby: “Lazio in un momento fantastico”

Poi Claudio Ranieri ha spiegato le sostituzioni al termine del primo tempo di due pedine importanti come Kone e Hummels.

Entrambi erano stati ammoniti: “Ora è più giusto sostituire chi ha preso il giallo avendo cinque cambi a disposizione. Ammetto che avevo paura – prosegue il mister -, vista la partita vibrante che si stava giocando. E’ giusto far quadrare i conti e chi è entrato ha fatto la sua parte”.

L’ultimo pensiero è al Derby – “Noi stiamo bene, ma la Lazio è in un momento fantastico, I derby, però, sono partite a parte”