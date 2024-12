Napoli-Venezia, arbitro cambiato prima dal match: partita sospesa in un solo caso

La sfida tra i partenopei e i lagunari inizia con un giallo e un ko dell’ultima ora

Decisiva per tentare l’aggancio in vetta alla classifica all’Atalanta e nella corsa salvezza, Napoli-Venezia è stata accompagnata da una defezione last minute che ha portato ad un cambio obbligato a pochi minuti dal fischio finale. Una situazione che ha colto di sorpresa, tra gli altri, anche Edoardo De Laurentiis protagonista di un lungo colloquio a bordo campo.

Proprio in prossimità del fischio d’inizio, infatti, l’arbitro Matteo Marchetti ha dovuto dare forfait per sindrome influenzale e nausea. Il fischietto della sezione di Ostia Lido svolgerà così le mansioni di quarto uomo e verrà sostituito da Francesco Cosso, della sezione di Reggio Calabria al centro del campo. Sarà dunque lui a dare il fischio d’inizio del match della diciottesima giornata di Serie A. Nella malaugurata ipotesi in cui anche Cosso dovesse infortunarsi, la partita verrebbe sospesa perché Marchetti non è in grado di arbitrare.