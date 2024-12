DIRETTA Serie A, Milan-Roma 0-0: palo di Dovbyk! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Fonseca e i giallorossi di Ranieri in tempo reale

Il Milan riceve la Roma a San Siro nel posticipo domenicale valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di andata. Una sfida tra due formazioni reduci da una vittoria ma che stanno deludendo molto fino a questo momento che sarà diretta dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

Da un lato i rossoneri del grande ex Paulo Fonseca, sono tornati al successo espugnando il campo del Verona dopo la sconfitta contro l’Atalanta e il pareggio con il Genoa. L’obiettivo è quello di conquistare altri tre punti per scavalcare almeno momentaneamente il Bologna – impegnato domani contro il Verona – al settimo posto e prepararsi al meglio alla semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus di mercoledì prossimo. Dall’altro lato i giallorossi di Claudio Ranieri, che a loro volta hanno battuto il Parma con una goleada in casa, puntano a tornare a vincere anche in trasferta dopo i quattro ko di fila rimediati contro Fiorentina, Verona, Napoli e Como. La partita sarà visibile in tv, così come in streaming su pc, smartphone e tablet in diretta esclusiva sulla app di Dazn. Lo scorso gennaio, su questo stesso campo, i meneghini si sono imposti con il punteggio di 3-1 grazie ai gol di Adli, Giroud e Theo Hernandez, mentre i capitolini si presero la rivincita in Europa League con uno 0-1 firmato da Mancini. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Roma live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. All. Fonseca

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A:

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

PROSSIMI IMPEGNI: Juventus-Milan mercoledì 3 gennaio (Supercoppa Italiana); Roma-Lazio domenica 5 gennaio ore 20.45