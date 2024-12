DIRETTA Serie A, Juventus-Fiorentina: formazioni UFFICIALI LIVE

Aperitivo con il big match tra bianconeri e viola nella diciottesima giornata di Serie A

Dopo il pareggio per uno a uno tra Lazio e Atalanta, va in scena oggi il secondo big match della diciottesima giornata di Serie A: Juventus-Fiorentina. Contraddistinta da una forte rivalità tra tifosi, la partita delle 18 mette di fronte due squadre che negli ultimi anni hanno fatto una lunga serie di affari di mercato, conclusa questa estate dal passaggio di Moise Kean in viola e di Nico Gonzalez in bianconero.

Proprio quest’ultimo è stato regolarmente convocato da Thiago Motta, nonostante qualche acciacco, al pari di Cambiaso, Douglas Luiz e Koopmeiners. Tornati alla vittoria in casa del Monza domenica scorsa, i bianconeri cercano la seconda vittoria consecutiva in campionato per accorciare le distanze dal treno scudetto.

Dopo la fantastica serie di otto vittorie consecutive, la squadra allenata da Raffaele Palladino sta vivendo un momento complicato, ben incarnato dalle due sconfitte contro Bologna e Udinese e dal pareggio in Conference League contro il Vitoria Guimaraes. La squadra toscana cerca un’impresa che le consentirebbe di portarsi ad un solo punto dal quarto posto, con una partita in meno rispetto alla Lazio. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Fiorentina e diffidati

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Motta.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

ARBITRO: Mariani

DIFFIDATI: Fagioli e Locatelli (Juve), Dodò (Fiorentina)

PROSSIMI IMPEGNI: Fiorentina-Napoli (4 gennaio alle 18), Juventus-Milan (Supercoppa, 3 gennaio alle 20)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta e Napoli punti 41, Inter* 40, Lazio 35, Fiorentina** e Juventus* 31, Bologna** 28, Milan** 26, Udinese 24, Torino 20, Empoli, Roma* e Genoa 19, Parma 18, Lecce* 16, Verona* e Como* 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno