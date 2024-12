Caos e proteste a San Siro: volano i cartellini, espulso Fonseca

Ecco cosa è successo nei minuti finali del primo tempo del match tra il Milan del portoghese e la Roma di Claudio Ranieri

Sono saltati i nervi a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese ha chiuso il suo Milan-Roma anzitempo per via di un’espulsione.

L’ex Lille si è visto sventolare il cartellino rosso dall’arbitro Fabbri di Ravenna, dopo quanto successo nei minuti finali del primo tempo. Paulo Fonseca è andato su tutte le furie per via di un rigore non concesso alla sua squadra, per un presunto fallo ai danni di Reijnders. Nella ripartenza, poi, un intervento di Theo Hernandez con la spalla è stato giudicato da ammonizione.

La doppia scelta non è dunque piaciuta al tecnico portoghese che ha mostrato tutta la sua rabbia. Fabbri non ha potuto far altro che estrarre il rosso, ma è arrivata anche un un altro cartellino, il giallo ad Alvaro Morata per protesta. Ma a lamentarsi per il mancato penalty è stato tutto il Milan, con i componenti della panchina che si sono alzati per quanto visto.

Milan-Roma, espulsione anche in casa giallorossa

Nervi tesi a San Siro, ma non solo da parte della squadra rossonera. Anche la Roma non è contenta della gestione dei cartellini.

Tra i giallorossi, d’altronde, sono stati ammoniti subito Kone e Hummels, poi è arrivata anche l’espulsione di Paolo Benetti, componente della panchina di Claudio Ranieri.

Ricordiamo che Paulo Fonseca, qualora continuasse ad allenare il Milan, potrebbe sedere in panchina in Arabia Saudita. Ogni squalifica rimediata in campionato, infatti, verrà scontato in Serie A, nella prima partita dopo la Supercoppa Italia. Discorso che chiaramente vale anche per i calciatori. Le attenzioni in Casa Milan, ad esempio, sono puntate sugli ammoniti di stasera Theo Hernandez e Alvaro Morata, ma anche su Youssouf Fofana, in diffida ormai da diversi match. La Supercoppa Italiana per loro non è a rischio