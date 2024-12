Assalto totale da 80 milioni: la Juve ha già deciso tutto

Il mercato dei prossimi mesi è pronto a scatenarsi su uno dei gioielli bianconeri: oltre alla Premier League un’altra big vuole farsi avanti

La stagione della Juventus fino ad ora è stata costellata di imprevisti, in campo e fuori, di qualche gioia e pure delusioni. La classifica non è il massimo della vita, soprattutto rispetto alle aspettative che vedevano i bianconeri almeno lottare per lo scudetto. In questo momento, però, i 31 punti dicono -9 rispetto alla capolista Atalanta e comunque con parecchie squadre in mezzo da superare. E con uno scontro diretto molto pericoloso all’orizzonte, contro la Fiorentina domenica.

Pochi veri punti di riferimento, ma tanti potenziali punti di partenza per un futuro roseo. Quello principale è probabilmente Kenan Yildiz, su cui di recente la Juventus ha scelto di puntare anche a lungo termine. È arrivato il rinnovo di contratto e poi la maglia numero 10, inevitabilmente pesantissima soprattutto quando c’è un Del Piero che ancora gravita all’Allianz pur se in altre vesti. Il talento turco in questa stagione non ha saltato neppure una partita in nessuna competizione, arrivando già a 24 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions. Ovviamente quasi tutte da titolare. I numeri realizzativi non sono ancora importanti, solo 4 gol conditi da 5 assist. E di questi 9 gol a cui ha partecipato, solo uno è stato decisivo ai fini del risultato, ovvero la doppietta nel 4-4 contro l’Inter.

Insomma, lecito aspettarsi qualcosina in più. Certo, poi va sempre ricordato che parliamo di un ragazzino che a maggio compirà 20 anni al primo vero anno completo di titolarità in bianconero. E margini di crescita enormi, gli stessi che tutta Europa ovviamente ha visto. Il Liverpool, il Manchester United e non solo.

Su Yildiz piomba anche il Barcellona: la Juve irremovibile

Kenan Yildiz si prepara a diventare uno dei gioiellini più importanti del panorama calcistico europeo, la Juventus gli ha dato spazio e anche tempo per esplodere. Ci ha investito quasi a occhi chiusi, ma il mercato a volte è spietato e le cifre la fanno sempre più da padrona. In Premier League ha parecchi estimatori, in primis Liverpool e Manchester United con Amorim che stravede per lui.

Secondo ‘MSN’, però, sul 2005 turco ex Bayern Monaco è spuntato ora anche il Barcellona. A volerlo è Hansi Flick, convinto che Yildiz possa essere il rinforzo ideale per il presente ma soprattutto per il futuro. Una new entry che farebbe preoccupare le concorrenti, anche se vanno sempre considerati i vari problemi finanziari dei blaugrana, che però in qualche modo trovano quasi sempre la soluzione. Difficile però che alla Continassa arrivi un’offerta da 80 milioni di euro, ovvero la possibile valutazione della Juve per il suo gioiellino (anche se un prezzo di 40-50 milioni sarebbe più realistico). Nessuno ha intenzione di avvicinarsi, anche se le due inglesi ne avrebbero la forza e Amorim uno sforzo lo farebbe fare volentieri alla società.

Va poi sottolineato che per i bianconeri resta incedibile, come già spiegato è lui il punto di partenza per il futuro. Certo è che tante big vorrebbero dire tante possibili strade anche per la Vecchia Signora, che ad ora non ne vogliono percorrere però altre. Senza contare che anche il calciatore sta benissimo a Torino e ha un grande legame col club.