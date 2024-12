La diagnosi è una mazzata, UFFICIALE: lesione al crociato e stagione finita

L’infortunio rimediato in allenamento è più grave del previsto: l’annata calcistica può ritenersi già chiusa, deve operarsi

La diagnosi è di quelle che nessuno vorrebbe mai sentire: lesione al legamento crociato anteriore. Una sentenza che significa stagione finita e arrivederci al prossimo anno.

In questa stagione di infortuni del genere se ne sono visti già diversi, anche tra le big. La Juventus, ad esempio, ha perso uno dietro l’altro Bremer e Cabal, entrambi con lo stesso infortunio. I due difensori sono stati sottoposti ad intervento chirurgico e stanno ora proseguendo la riabilitazione in attesa del ritorno in campo che arriverà soltanto a fine stagione.

Una sentenza pesante è anche quella che è arrivata per il Sudtirol, squadra che milita nel campionato di Serie B: la formazione guidata da Castori è diciassettesima in classifica, in piena lotta per non retrocedere e deve fare i conti con diversi problemi fisici, ai quali si aggiunge l’ultimo, grave, infortunio.

Tutto è accaduto in allenamento per Alessandro Vimercati, giovane difensore centrale (22 anni), che quest’anno ha giocato soltanto una partita, contro il Catanzaro.

Sudtirol, grave infortunio per Vimercati

Il centrale si è fatto male durante una seduta di allenamento e si è sottoposto agli accertamenti medici di rito. I risultati non sono stati quelli sperati: lesione del legamento crociato anteriore.

A riferirlo è il club cadetto che, nel comunicato, spiega anche come il giocatore si sottoporrà a breve ad un intervento chirurgico. Per lui tempi di recupero lunghi con la stagione che può già considerarsi terminata. Acquistato nello scorso mese di gennaio dalla Juve Stabia, Vimercati nella seconda parte della stagione 2023/2024 è stato mandato in prestito al Renate.

Quest’estate il ritorno al Sudtirol, ma con poco spazio trovato fino all’infortunio che lo terrà fermo fino alla prossima stagione. Intanto i compagni proveranno a centrare la salvezza con Castori, chiamato due settimane fa al posto di Zaffaroni. Il suo approccio è stato positivo con quattro punti conquistati in due partite, un bottino che ha consentito alla squadra di risalire un po’ la classifica.