Tormentone Berardi in Serie A a gennaio: “Ricevute diverse richieste”

Le ultime sul futuro dell’attaccante italiano, tornato protagonista con la maglia del Sassuolo. Ora è nuovamente pronto per il massimo campionato

Dallo scorso ottobre, Domenico Berardi è tornato a giocare con la maglia del Sassuolo dopo il brutto infortunio, che ha condizionato pesantemente il finale della scorsa stagione dei neroverdi.

L’esterno di destra è così rimasto in Emilia-Romagna e una volta messosi alle spalle l’operazione al tendine d’Achille, ha ripreso a fare quello che sa far meglio, segnare e fare assist. Da quando è tornato Berardi ha così realizzato tre gol e messo a segno ben nove passaggi vincenti, contribuendo a far volare il Sassuolo, che con lui in campo ha sempre vinto. Inevitabilmente adesso, Domenico Berardi è pronto ad animare il calciomercato, come ha spesso fatto negli ultimi anni.

Calciomercato, futuro Berardi: il punto di Carnevali

L’attaccante italiano, d’altronde, è finito nel mirino di tutte le big: dall’Inter, passando per il Milan, la Fiorentina, la Lazio e l’Atalanta.

Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di GR Parlamento, non si è nascosto in merito al suo giocatore: “Ci sono stati più momenti in cui ci poteva essere forse la società perché magari la società era anche disposta a fare una cessione e poi per diversi motivi non si è conclusa. Di richieste ne abbiamo avute diverse, penso alla Juventus,l’Atalanta, diverse squadre nel corso degli anni, poi per un motivo o per un altro, in primis la nostra volontà e poi quella del giocatore, e poi magari non ci sono state quelle offerte economiche che non ci hanno fatto trovare una soluzione”.

Per quanto riguarda il futuro, invece, Carnevali è in attesa che le big tornino a bussare alla sua porta: “Ad oggi non c’è nessuna richiesta. A oggi, lui per primo, siamo concentrati sul Sassuolo. Poi faremo le valutazioni, come abbiamo sempre fatto in questi anni, ci siederemo a tavola con le società che lo chiederanno perché con il ragazzo c’è qualcosa di speciale, di diverso, siamo sempre in sintonia sotto tutti gli aspetti”.