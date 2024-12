Carnevali allo scoperto su Berardi: “Sento sempre Juve, Inter e Napoli” | VIDEO CM.IT

Il Dg del Sassuolo Giovanni Carnevali a margine dell’assemblea della Lega Serie B sull’elezione del nuovo presidente del torneo cadetto.

Sassuolo e obiettivo promozione – “Speriamo di continuare così, anche se il cammino è ancora lungo. Abbiamo una buona squadra, però il campionato di Serie B è sempre molto difficile. Siamo solo all’inizio e c’è ancora tanto da lavorare”.

Impronta Grosso – “Non sono rimasto sorpreso da Grosso per le qualità che ha come tecnico e anche a livello umano. Ho sempre creduto che sia uno degli allenatori più bravi che ci siano in circolazione”.

Futuro Berardi – “Ogni anno abbiamo qualche richiesta. Non c’è solo lui, ma potrebbero esserci degli interessamenti anche per altri giocatori. Vedremo cosa succederà, però adesso siamo concentrati sul campionato e non pensiamo al mercato. Se ho sentito Marotta, Giuntoli e il Napoli per Berardi? Li sento quotidianamente, anche se siamo in Serie B parlo sempre con loro ma anche di altre cose. Ogni anno c’è qualche richiesta, però non solo per Domenico. Non c’è mai stato un no assoluto per Berardi, anche perché non fa parte del nostro modo di pensare. Ci sediamo, ascoltiamo e capiamo: credo che faccia parte del buon senso, per cui non c’è mai una presa di posizione”.

I rumors su Roma e Milan – “Io accostato anche al Milan oltre alla Roma? Le voci fanno piacere, ma in questo momento siamo concentrati solo sul campionato e a raggiungere un obiettivo difficile e importante”.