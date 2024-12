Dall’Inter alla Juve: bomber snobbato e via libera improvviso

Potenziale derby d’Italia infuocato per il super bomber che fa impazzire l’Europa: l’ultima decisione che lo avvicina alla Serie A

L’Inter si prepara a tornare a ridosso dell’Atalanta, con una classifica che in testa si fa sempre più intrigante. La Dea ha vinto a fatica contro l’Empoli, il Napoli ha trovato il secondo successo di fila dopo lo stop con la Lazio e in tutto questo anche la Fiorentina ha la chance di rifarsi sotto e riagganciare i biancocelesti. Tutto ovviamente sempre considerando le partite da recuperare. Un bel mucchio, a cui i nerazzurri di Inzaghi devono continuare a dare segnali concreti dopo la goleada all’Olimpico. E tenere il passo dell’Atalanta di questi tempi è davvero complicato.

Nel frattempo c’è chi pensa alle prossime mosse di mercato, per gennaio sicuramente ma anche per la prossima estate. Perché le sessioni estive, come insegna Marotta, si preparano con diversi mesi di anticipo, soprattutto nel caso di colpi a parametro zero. Uno dei più succulenti resta Jonathan David, che l’Inter segue da tempo e che sarebbe il rinforzo ideale per l’attacco di Inzaghi, ma verosimilmente dovrebbe giocarsi il posto con Lautaro e Thuram, a meno che il francese non venga ceduto. L’altra questione centrale è però, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, quella economica visto che tra ingaggio, premi e bonus vari la cifra complessiva sfiorerebbe i 70 milioni di euro.

Un tipo di investimento, per quanto ovviamente da spalmare su base pluriennale, comunque troppo oneroso per l’Inter. Per la Juventus l’ostacolo finanziario sarebbe simile, anche se meno insormontabile per diversi fattori. Fermo restando che David la concorrenza è sempre altissima, anche se le chance potrebbero essere aumentate di colpo.

Il Tottenham molla David

Il motivo è da ricercare nell’autoeliminazione di una pretendente pesante come il Tottenham nella corsa a Jonathan David, bomber del Lille che non rinnoverà il contratto in scadenza e per questo potrà firmare a parametro zero. Il centravanti canadese è probabilmente il calciatore più desiderato e grazie a questo status le sue richieste hanno raggiunto vette importanti. Barcellona, Bayern Monaco e appunto Tottenham le squadre che si sono mosse più concretamente, col Napoli che si era informato tempo fa.

Secondo ‘ESPN’, però, gli Spurs sarebbero pronti a tirarsi indietro e anzi avrebbero preso le distanze da un’eventuale firma del calciatore classe 2000. Dopo diversi contatti che avevano fatto balzare il Tottenham in testa nella corsa a David, sarebbe arrivata la smentita con il relativo cambio di obiettivo. Che ora è individuabile con Matheus Cunha, brasiliano del Wolverhampton che piace anche a Liverpool e Arsenal. Per la Juventus e l’Inter, così come per le altre, in teoria una concorrente in meno.