Tegola Atalanta, Retegui KO: Inter a rischio

Nel corso del ventesimo minuto di gioco, Gasperini è stato costretto a sostituire il capocannoniere della Serie A: sostituzione obbligata

Primo quarto di gara piuttosto complicato per l’Atalanta di Gasperini quello che è entrato nella sua fase più calda della sfida contro l’Empoli. Dopo essere passata in svantaggio per effetto della rete siglata Colombo, la ‘Dea’ ha perso per infortunio Mateo Retegui, uscito a causa di un problema di natura muscolare.

Dopo un allungo nell’intento di arrivare in anticipo su un pallone vagante, il bomber dell’Atalanta si è fermato, richiamando subito l’attenzione dello staff medico dei bergamaschi. Toccatosi all’altezza della parte alta della coscia sinistra, Retegui ha provato a stringere i denti, ritornando in campo. Un paio di giri di lancette, però, e il bomber dell’Atalanta si è nuovamente fermato, questa volta in modo definitivo: uscito sulle sue gambe dal rettangolo di gioco, il capocannoniere della Serie A è tornato scuro in volto in panchina.

Al posto di Retegui, Gasperini ha deciso di inserire Nicolò Zaniolo. Chiaramente le condizioni dell’attaccante degli orobici, alla vigilia di un filotto di impegni ufficiali estremamente importante, saranno valutate con estrema attenzione. A tal proposito, ricordiamo che il due gennaio l’Atalanta se la vedrà con l’Inter nella prima semifinale di Supercoppa: vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità in tal senso. Ad ogni modo, dopo aver inizialmente sofferto la verve e l’aggressività del Lecce, i padroni di casa sono riusciti ad impattare il match grazie al preciso colpo di testa di De Ketelaere, abile a deviare all’angolino un preciso traversone proveniente dalla corsia mancina.