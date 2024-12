Stankovic ‘manda via’ Sommer: il sogno si chiama Inter

L’Inter osserva con grande attenzione le prestazioni dei propri calciatori in prestito. Tra questi anche Filip Stankovic autore di un’altra grande partita col Venezia

La rosa dell’Inter resta probabilmente la più completa e profonda della Serie A, con alternative di alto profilo praticamente in ogni reparto in grado di dare a Simone Inzaghi la possibilità di cambiare spesso anche l’undici titolare.

Si tratta quindi di una squadra molto forte e complicata anche da potenziare, fermo restando che Marotta e soci restano sempre vigili alla ricerca dei calciatori giusti da andare ad inserire nel roster del domani. In questo senso un ruolo al momento coperto da un calciatore di enorme esperienza che potrebbe subire un restyling nel prossimo futuro è quello relativo alla porta.

Tra i pali nerazzurri domina il talento di Sommer che anche quest’anno continua ad essere imprescindibile. La scorsa estate però l’Inter si era già premunita andando ad acquistare Martinez dal Genoa anche nell’ottica di provare a valorizzarne il potenziale col tempo.

Oltre all’attuale vice Sommer l’Inter potrebbe tenere d’occhio anche un estremo difensore attualmente in prestito altrove e che si sta facendo notare alla grande. Il riferimento è a Filip Stankovic, autore fino a questo momento di una grande annata col Venezia.

Calciomercato Inter, da Sommer a Martinez e Stankovic: il futuro incerto del figlio di Dejan

Il figlio di Dejan, ex centrocampista dell’Inter, è riuscito col tempo a strappare la titolarità della porta del Venezia a Joronen, diventando un valore aggiunto della squadra di Di Francesco.

La crescita del classe 2002 è sotto gli occhi di tutti, ed anche oggi nel ritorno al successo dei lagunari contro il Cagliari ci ha messo il suo zampino in almeno tre circostanze importanti. Stankovic si è dimostrato reattivo, tecnico ed efficace nelle parate pesanti su Mina nel primo tempo, e soprattutto su Lapadula e Felici nel finale.

Una vittoria fondamentale che passa anche dalle grandi parate del figlio di Dejan, il cui futuro resta incerto. L’accordo col Venezia è chiaro: trasferimento a temporaneo con opzione ed obbligo. Un riscatto quindi eventualmente condizionato a determinate condizioni. Qualora la permanenza a Venezia non si concretizzasse, in caso soprattutto di retrocessione, Stankovic tornerebbe quindi all’Inter in attesa di rivalutarne il destino.

In questa casistica i nerazzurri potrebbero anche pensare di tenerlo in rosa proprio al fianco di Martinez iniziando ad intavolare un futuro eventualmente senza Sommer. Lo svizzero oggi ha 36 anni ed un contratto fino al 2026, ma non è da escludere che con dei potenziali eredi di livello già a disposizione l’Inter possa anche provare a chiudere prima con Sommer andando ad esplorare altre strade.

Qualora arrivasse invece il riscatto e l’Inter volesse realmente puntare su Stankovic potrebbe comunque andare a trattare in un secondo momento il suo ritorno. Semplici speculazioni in relazione ad un futuro nebuloso che potrebbe ricongiungere anche il nome della famiglia Stankovic ai colori nerazzurri. Intanto il presente si chiama Venezia e l’obiettivo resta la salvezza.