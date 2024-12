Roma-Parma, sorpresa in tribuna: c’è Vincenzo Montella e l’Olimpico reagisce

Sugli spalti per il match di campionato c’è anche l’Aeroplanino, cercato dai giallorossi già prima dell’arrivo di Ranieri: gli scenari

Roma-Parma deve essere la partita della rinascita e della svolta in questo dicembre che dirà “chi siamo”. Ranieri dopo Como vuole vedere una reazione forte, la gara del Sinigaglia – più che altro il pessimo secondo tempo – proprio non gli è andata giù e lo ha ribadito ogni volta che ne ha avuto l’occasione. L’approccio oggi è stato buono, poi un po’ di buona sorte ha portato i giallorossi subito sul 2-0 sfruttando le amnesie del Parma che in avanti ha creato parecchio ma senza incidere.

Sono giorni fondamentali anche per il futuro, perché oltre al mercato di gennaio, le situazioni Dybala e Pellegrini, Ranieri e Ghisolfi stanno pensando a costruire la prossima stagione cercando il nuovo allenatore. “Ancora non ce l’abbiamo”, ha detto l’attuale tecnico e futuro dirigente senza nascondere la verità. Il casting è ancora in corso, di nomi se ne fanno dal fantascientifico ritorno di Mourinho al sogno Allegri che però tende pure un orecchio alle sirene inglesi oltre a quelle arabe che sperano di ammaliarlo. “Sarà importante l’identità e la conoscenza del calcio italiano”, hanno sottolineato sia Ranieri che Ghisolfi in queste settimane. Un identikit a cui corrisponde anche Vincenzo Montella, già sondato prima dell’arrivo di sir Claudio in seguito all’esonero di Juric. Contatti ce n’erano stati, ma l’impegno con la federazione turca era ostacolo troppo grande.

Oggi l’Aeroplanino si trova però all’Olimpico per assistere proprio a Roma-Parma, in tribuna accanto a due ex compagni in giallorosso con cui ha vinto lo scudetto nel 2001, Damiano Tommasi e Vincent Candela. Montella è stato inquadrato poco prima della fine del primo tempo, per due volte, e il pubblico ha risposto presente applaudendo tutti e tre, ma soprattutto lui che è una presenza non così frequente e molto gradita. Un primo piccolo feedback sull’attuale ct della Turchia, che può essere anche un nome sulla lista di Ranieri per il prossimo anno. Con qualche mese di anticipo, il discorso nazionale potrebbe essere affrontaato diversamente. Montella ovviamente tornerebbe volentieri in giallorosso, anche se il legame col popolo turco è diventato molto forte. Ma per lui, la Roma è la Roma.