Roma-Parma, Pecchia preoccupato: “Di nuovo infortuni in difesa”. Man: “Oggi malissimo”

I gialloblù crollano all’Olimpico contro Ranieri, pur giocando una buona partita soprattutto nel primo tempo: l’analisi del tecnico nel postgara e del romeno



Il Parma esce con le ossa rotte dalla trasferta capitolina prima di Natale. All’Olimpico finisce addirittura 5-0 per i giallorossi, segnato anche da un uno-due micidiale in apertura.

Nel postpartita le parole di Fabio Pecchia in conferenza: “C’è poco da trovare cosa è mancato. Dopo il rigore abbiamo provato a cercare la via del gol, c’è stato il portiere, quando attaccavamo dovevamo chiudere meglio la porta. Nel secondo tempo Roma superiore, noi al di sotto. L’aspetto negativo è che abbiamo perso altri giocatori nel reparto difensivo. Si può perdere a Roma, ma dobbiamo giocare le partite e in difesa siamo ridotti davvero all’osso”.

Avete provato spesso le conclusioni da fuori. “C’è anche la possibilità di trovare il gol da fuori, Hernani, Valeri e Camara mi sono piaciuti, è una via da utilizzare. Poi gli spazi li abbiamo trovati lo stesso, ma siamo stati più sporchi del solito, contro queste squadre devi far male perché hanno tante qualità”.

Come si spiega i tanti infortuni? “Valeri ha preso un colpo, c’è poco da fare. Poi sulla zona, quando il reparto è costretto sugli stessi ricambi ti esponi a questi rischi. Abbiamo perso tanti giocatori, anche Delprato non è un robot e c’è questo rischio”.

Nel primo tempo per 25 minuti avete messo sotto la Roma, ma non concretizzate. “Mi piace sempre vedere l’aspetto positivo, dopo il 3-0 c’è stata una reazione. Siamo entrati con Almqvist, c’era l’occasione e in quei frangenti devi avere la forza di trovare la via del gol”.

Spesso il Parma si complica la vita subendo gol all’inizio. “La prima occasione ce l’abbiamo avuta noi con Bonny, si è trovato a tu per tu col portiere, poi il rigore non l’ho visto e la Roma ha avuto una grande forza ed energia di trovare il gol”.

Il cambio Camara-Mohamed? “Scelta tecnica, Camara è entrato con buona personalità”.

Mentalmente ha inciso la sconfitta col Verona? Come arrivate ora col Monza? “Bisogna avere la forza di prepararsi e recuperare le energie per quelli che stanno spingendo molto e affrontarla, il ritmo del campionato ce lo impone e dobbiamo passare anche attraverso questo giornate e avere la forza di riprender e il cammino e il lavoro con estrema fiducia”.

La parola passa poi a Dennis Man: “Secondo me oggi abbiamo fatto malissimo, abbiamo creato tanto ma non riusciamo a fare gol. Incontravamo una squadra forte, ma oggi è andato tutto male”:

Oggi sembrava non riusciste mai ad aiutare la difesa. “Purtroppo è così. Oggi potevamo fare meglio, abbiamo fatto fatica ma ci aspetta un’altra partita e dobbiamo continuare a lavorare”.

Nel primo tempo avete creato tanto, nel secondo invece siete stati assenti o addirittura avete mollato. “Potevamo gestire meglio la palla, non ci siamo riusciti. Quando vieni a giocare qui e non riesci a gestire, è difficile vincere”.