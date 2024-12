Inter, Lautaro ammette: “A volte mi sento sottovalutato”

Lautaro Martinez non sta vivendo un momento brillantissimo con l’Inter in stagione e in una lunga intervista ha raccontato quelle che sono le sue sensazioni

Dopo una stagione che gli ha visto vincere lo scudetto in nerazzurro, il titolo di capocannoniere della Serie A, la Copa America con l’Argentina e la scarpa d’oro della competizione, quest’anno Lautaro Martinez è partito più a rilento. Le difficoltà del capitano dell’Inter non sono passate inosservate e anche tra i tifosi qualche critica è arrivata.

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Lautaro Martinez ha raccontato il momento che sta attraversando: “Pochi gol? Sono un attaccante e vivo per il gol, però bisogna anche analizzare la partita che uno fa. E io in questi mesi sto giocando più lontano dall’area, perché mi piace far salire la squadra. È una cosa che sto aggiungendo al mio gioco e mi sento bene così”. A trarne beneficio è Marcus Thuram: “Non è una cosa studiata, nasce dalla nostra intesa in campo. L’anno scorso era lui che arretrava, adesso tocca a lui fare un po’ di gol”.

Lautaro Martinez avvisa l’Inter: “Voglio vincere tutto”

Lautaro Martinez continua a raccontare il suo momento e consegna una giustificazione per le difficoltà avute a inizio stagione: “Dopo la vittoria della Copa America sono tornato qualche giorno prima dalle ferie per l’infortunio di Taremi e ho avuto qualche difficoltà. Il corpo a volte ti presenta il conto, ma adesso sto meglio”.

Il settimo posto al Pallone d’Oro, poi, ha lasciato un segno nel Toro, che lo ha commentato così: “Credo di aver fatto un anno importante, non solo perché sono stato capocannoniere in Copa America e in Serie A, ma anche per il modo di giocare. Se mi sento sottovalutato? A volte si, però i trofei di squadra hanno un peso diverso”. Infine, Lautaro Martinez dà la carica ai compagni e indica la via per la stagione: “Voglio tutto, quando inizi a vincere non ti vuoi fermare perché sai quanto è bello essere ripagati del lavoro fatto”.