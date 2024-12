Danilo resta alla Continassa: emergenza difesa per Thiago Motta

Il capitano della Juventus non recupera per la trasferta di questa sera contro il Monza: scelte obbligate nel reparto difensivo per l’allenatore bianconero

Niente da fare per Danilo. Il capitano della Juventus non recupera e non sarà disponibile questa sera per la trasferta dei bianconeri sul campo del Monza.

Il difensore brasiliano aveva accusato una leggera distorsione alla caviglia sinistra dopo l’ultima rifinitura di sabato alla Continassa e non era salito perciò ieri pomeriggio sul pullman insieme al resto della squadra per raggiungere la Brianza. Danilo è stato rivalutato questa mattina, ma il provino è stato negativo: l’ex Real Madrid e Manchester City sente ancora dolore, anche se gli accertamenti non hanno evidenziato lesioni. Il giocatore resterà qualche giorno a riposo e successivamente si valuteranno quotidianamente le sue condizioni in vista dell’impegno di domenica prossima all’Allianz Stadium contro la Fiorentina.

Juventus, le scelte di Thiago Motta per il Monza: McKennie e Nico Gonzalez dal primo minuto

Ennesima defezione quindi in difesa per Thiago Motta, con la coperta cortissima per l’allenatore della Juve in vista del posticipo di questa sera all’U-Power Stadium contro il Monza di Nesta. Danilo si aggiunge alle assenze di Weah, Douglas Luiz e Rouhi, oltre ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik. Motta recupera in compenso Cambiaso, che comunque partirà dalla panchina.

Scelte obbligate nelle retrovie davanti l’ex Di Gregorio, con McKennie confermato sulla sinistra dopo l’esperimento in Coppa Italia. A destra ci sarà Savona, mentre Locatelli tornerà in mediana e sarà affiancato da Koopmeiners. Nel quadrilatero offensivo si candida per una maglia da titolare Nico Gonzalez, tornato martedì con il Cagliari e autore della prodezza del 4-0 finale per la ‘Vecchia Signora’. L’argentino non gioca titolare dallo scorso 2 ottobre e dall’infortunio alla coscia rimediato nella trasferta di Champions League a Lipsia, che lo ha costretto a uno stop di oltre due mesi e mezzo.

🎥 #Juventus – Diversi tifosi ad attendere l’arrivo dei bianconeri di Thiago Motta a Monza: torna in gruppo #Cambiaso, domani si deciderà invece per #Danilo che è rimasto a Torino (problema alla caviglia) #MonzaJuve 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/XZ22pbORrM — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 21, 2024

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic.