Scoppia la grana Vlahovic: “Metodo Juventus, calciatore fuori rosa”

Ambiente bianconero scosso dal caso che riguarda il bomber serbo. Un problema in più per Thiago Motta alla vigilia del match dei bianconeri contro il Monza

La Juventus non è certamente stata fortunata nella prima parte della stagione. Non è ancora finito il mese di dicembre e già si sono contati ben quattordici infortuni che hanno colpito i calciatori della rosa bianconera.

Alcuni sono già alle spalle ed altri in via di guarigione, ma ci sono anche quelli più gravi come le rotture dei legamenti crociati che hanno costretto Bremer e Cabal ad andare sotto i ferri. Operazioni che li terranno fuori per il resto della stagione e che obbligano il direttore tecnico Cristiano Giuntoli a cercare soluzioni nel mercato di gennaio per mettere a disposizione di Thiago Motta una squadra in grado di fare più strada possibile in Coppa Italia ed in Champions League e di provare a rientrare in corsa per lo scudetto o quantomeno per centrare uno dei primi quattro posti in classifica. Poi sarà tempo di concentrarsi sulle questioni legate ai riscatti dei calciatori in prestito e, soprattutto, dei rinnovi dei contratti, alcuni dei quali si presentano alquanto spinosi. E’ il caso, in primo luogo, di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juve, bomba Vlahovic: “Nessuna voglia di spalmare l’ingaggio”

Da tempo la Juventus è in trattativa con il suo bomber per provare a trovare un nuovo accordo economico. L’attuale contratto del centravanti serbo, in scadenza a giugno del 2026, prevede che per la prossima stagione lo stipendio salga dagli attuali 10 a 12 milioni di euro netti.

Cifre troppo alte per la Vecchia Signora, alle prese con la necessità di ridurre il monte ingaggi. Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo Gianni Visnadi, che alla vigilia del match contro il Monza, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di ‘Radio Radio’: “La questione del contratto di Vlahovic è una cosa enorme. Giuntoli ha fatto sapere che se ne parlerà a febbraio dopo il mercato, ma rischia di essere una bomba per la Juventus e per tutto il calcio. I metodi della Juve li abbiamo visti questa estate: non esita a mettere i calciatori fuori rosa. Vlahovic non ha nessuna voglia di rinnovare il contratto alle condizioni proposte dal club bianconero, perché ha firmato un contratto e vuole quei soldi. La Juve, se il serbo non firma prolungamento che poi serve solo a spalmare l’ingaggio, minaccerà di non farlo giocare. E in questi mesi il contratto di sicuro non lo firmano”.